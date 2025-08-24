La política agraria de la UE acelera el abandono del campo y los incendios La gran envergadura de los incendios se debe sobre todo a la enorme acumulación de biomasa en los montes y en campos que ya no se labran

VICENTE LLADRÓ VALENCIA. Domingo, 24 de agosto 2025, 23:47

La foto de un solitario árbol a salvo, en medio de una superficie quemada, que alberga en su sombra varias vacas, se ha convertido en una imagen sorprendente que es capaz de explicar por sí misma por qué se queman montes y campos con la envergadura de los incendios que asolan media España en este agosto y por qué puede quedarse algo al margen de las llamas, casi de forma inexplicable.

La explicación del llamado 'árbol milagro' es bien sencilla: las propias pisadas de las reses a su alrededor, un día tras otro, buscando el resguardo de sus grandes ramas, mantienen ese espacio sin nada que se pueda quemar sobre el suelo, mientras que fuera del círculo que marca el pisoteo del ganado había vegetación reseca, no mucha, pero suficiente para que el fuego se la llevara por delante en un periquete, dando continuidad al siniestro para conectar unas superficies con otras. Tan sólo con que se hubiera triturado esa maleza de la finca, fuera de la sombra del árbol, o se hubiera labrado, para enterrar la paja reseca del rastrojo o de la pradera esquilmada, tampoco se habría podido quemar nada donde ahora se ve ceniza renegrida, ni hubiera podido proseguir el avance de las llamas para continuar quemando más allá. Se hubieran parado allí mismo.

Este esquema es válido para cualquier caso y situación y no es nada nuevo, lo conocen de sobra técnicos forestales, ingenieros de montes y agrónomos, bomberos y brigadistas veteranos; agricultores avezados y conocedores de lo que tienen entre manos, de lo que pasó otras veces, de lo que vieron o les contaron, y en general cualquier vecino de pueblo que esté mínimamente preocupado y atento a lo que se cuece a su alrededor, peligros incluidos.

Hace más de tres décadas, la Conselleria de Medio Ambiente patrocinó unas demostraciones de recogida de biomasa en montes cercanos a la ciudad de Valencia. Grandes máquinas preparadas para trabajar en superficies irregulares trituraban malezas y matorrales donde podían pasar, entre los árboles, y dejaban detrás de ellas unas balas como las de paja que vemos cuando se cosecha cereal, pero en este caso compuestas de hojas y ramajes que se quitaban de enmedio. A continuación, tractores con palas recogían dichas balas y las cargaban ordenadamente en camiones, que las llevarían a unas plantas donde se iba a aprovechar su carga energética para producir gas y electricidad. Hasta los residuos del proceso se utilizarían al final como fertilizantes. Y en los montes donde se había reducido la carga combustible del soto bosque, era claro que se favorecía que cualquier incendio no progresara, o al menos quedara en niveles confortables y se pudiera apagar con rapidez.

¿Cuántas veces hemos escuchado anuncios, promesas, proyectos, mil planes para desplegar este tipo de actuaciones de manera sistemática, con aprovechamiento energéticos de la biomasa en varios frentes a la vez? Sin embargo, no se hace. Se dice, se vuelve a decir... y se pasa al olvido. Para luego volver a repetir, cuando vuelven los incendios, que mejor sería invertir en prevenir que en intentar apagar lo que cada vez es más difícil de sofocar. También por aquel entonces comenzó a divulgarse, desde la misma Consejera de Medio Ambiente, la conveniencia de favorecer el mantenimiento de cultivos en medio de los bosques, incluso favoreciendo su creación donde no existieran o se hubieran abandonado, porque lo mejor era -y sigue siendo, más que nunca- que haya un mosaico de superficies arboladas, semi arboladas, cultivadas, labradas, aquí un claro, allá un bosque más frondoso... Una geografía forestal plagada de retículas, intercalando el monte con la agricultura, se ofrecía como lo más idóneo para que los incendios no prendieran, prendieran poco y en caso de avivarse algo pudiera darse aviso rápido y se actuara con eficacia. Los cultivos ejercen de cortafuegos naturales, y quienes cultivan son los primeros interesados en que no se queme nada y en avisar de inmediato cuando atisban humo.

Pero tampoco se ha progresado en esta línea. Ni mosaicos ni retículas, crecientes superficies repletas de ingentes cantidades de biomasa y sin elementos de discontinuidad que ofrecen las condiciones idóneas para que el menor conato de fuego progrese enseguida y cobre dimensiones dantescas, imposibles de parar, hasta quemar también pueblos enteros, lo que no se veía antes. Les llaman por eso incendios de sexta generación y se escuchan disertaciones de especialistas que se esfuerzan en explicar que el propio fuego, tan enorme, genera su propia dinámica de pirocúmulos, con corrientes de viento que se generan allí mismo y espolean más aún el avance sin control.

Por contra, nadie parece escuchar a tantísimas voces de agricultores, ganaderos y vecinos de los pueblos que señalan otras culpas. El abandono rural, sí, pero ¿por qué? El campo no es rentable, desde luego, y la culminación de la inviabilidad son una sarta de normativas agobiantes de la UE, el Estado, autonomías, ayuntamientos... que parecen diseñadas para lo contrario de lo que debería ser. Políticas que restringen y prohiben labrar, obligación de dejar cubiertas vegetales en el suelo, burocracia exagerada que asfixia al ganadero... Luego hablan de favorecer la ganadería extensiva y quedan la mar de bien, pero si no hay continuidad en agricultura, en ganadería mucho menos, y como no se labra que corresponde ni queda ganado que coma rastrojos y cunetas, el fuego llega hasta las casas. Y nadie está pendiente de que se limpie para mantener a salvo lo máximo. No sea que Bruselas mande alguna multa.