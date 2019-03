Poligonero por accidente lp Diego Romá Gerente de la Federación de Polígonos de la Comunitat (Fepeval) | El dirigente ha trabajado mano a mano con el Consell en la primera ley de áreas industriales en España tras años de reivindicaciones E. RODRÍGUEZ Domingo, 3 marzo 2019, 00:42

La Comunitat se ha convertido en referente nacional en lo que se refiere a la regulación y planificación de las áreas industriales, comúnmente denominadas polígonos. El pasado año, Les Corts aprobaron la Ley de Gestión, Promoción y Modernización de Áreas Industriales, la primera normativa de este tipo en España. La legislación se antoja «histórica» para la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat (Fepeval), cuyo gerente, Diego Romá, está detrás de este avance.

Sin pretenderlo y sin vaticinarlo, Romá ha acabado siendo una de las voces fuertes dentro del mundo poligonero a la hora de pronunciar las reivindicaciones del sector ante el Consell. También ha trabajado mano a mano en la elaboración de esta iniciativa que otras autonomías ya estudian replicar. Dicha ley busca mejorar la calidad del suelo industrial, incrementar su competitividad y favorecer la creación de empleo, establece instrumentos de colaboración entre propietarios y Administraciones y crea la figura de Entidad de Gestión y Modernización (EGM). Una de las medidas estrella es la creación de un mapa industrial, que clasifique las distintas áreas según su nivel de servicios y competitividad, con ello se busca incentivar la mejora por parte de los municipios y de los propios gestores empresariales, ya que así atraerán más inversiones.

«Estamos viviendo un momento muy positivo. Las áreas industriales empiezan a tener visibilidad ante las instituciones públicas», declara Romá, quien insiste en que esta nueva ley ha sido posible gracias al trabajo de todo el equipo de Fepeval, así como el de otras asociaciones y compañeros.

Romá es gerente de Fepeval desde 2013 y, además, desde 2006 lo es de la Agrupación empresarial de Moncada (AEMON), donde comenzó su andadura industrial. Sin embargo, sus orígenes profesionales no fueron por esos derroteros. Desde el año 2000, Romá estaba en una empresa pública llamada Promoción Económica de Moncada S.A.U. (PEMSA). En concreto, se encontraba en la gestión de proyectos europeos.

«En 2006 se quedó vacante la gerencia de AEMON y me ofrecieron ese trabajo a tiempo parcial y ahí fue donde empecé a conocer la gestión de áreas industriales. No sabía que acabaría completamente dedicado a este campo», cuenta el dirigente valenciano. Tal y como recuerda, en 2015 se creó la Confederación Española de Áreas Empresariales, en la cual también colaboró activamente.

Licenciado en Derecho, en la especialidad Derecho de la Empresa, Romá cuenta con un currículum apabullante, donde no faltan títulos y cursos de diversa índole, desde gestión empresarial hasta sobre el uso de nuevas tecnologías y marketing. Sobre todo, destaca la formación en cuestiones de gestión de fondos y programas europeos. Cuenta con un máster de Instituciones y Políticas Comunitarias y con un curso de Formación para Agentes de Inserción Socio Laboral. A todo ello, hay que sumar su dominio de varios idiomas como el francés , inglés y, además, se defiende con el italiano.

Por lo pronto, Romá contempla continuar con su labor como gerente de Fepeval y avanzar en la mejora de los polígonos de la Comunitat. «Tenemos que seguir trabajando en la puesta en marcha de servicios. Hay que enfatizar la colaboración público-privada entre empresas y, sobre todo, con los ayuntamientos. Ese es el principal reto y la clave de los próximos años», afirma el dirigente.

El gerente, además, asegura que ejerce una profesión relativamente nueva. «Sólo hay un centenar de personas en la Comunitat y en España habrá 500 aproximadamente. Con la nueva ley, esta figura se verá reforzada porque se va a profesionalizar», explica Romá, quien matiza que, en su caso, fue «gerente por accidente» gracias a su experiencia en internacionalización. «Es un trabajo que me ha enganchado y que me gusta mucho. Me lo creo. Tengo la ilusión de cambiar las cosas para mejor», concluye.