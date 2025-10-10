El poder del home staging en el mercado inmobiliario, de la mano de Silvia Albert

EXTRA Viernes, 10 de octubre 2025, 13:50 Compartir

El home staging es una técnica de marketing inmobiliario que consiste en preparar, ordenar y decorar una vivienda para que resulte más atractiva a los posibles compradores o inquilinos. Su objetivo es destacar el potencial del inmueble, crear una buena primera impresión y facilitar su venta o alquiler en el menor tiempo posible y al mejor precio.

El home staging no es remodelar, sino optimizar lo que ya hay para vender mejor y más rápido. Hablamos conSilvia Albert Sánchez, CEO de Sylvia Albert Inmobiliaria

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

-Mi camino en el sector inmobiliario comenzó de forma indirecta. Me licencié en Derecho por la Universidad de Valencia y durante nueve años ejercí como abogada, especializándome en Derecho Inmobiliario. Mi trabajo me llevó a colaborar estrechamente con diversas agencias inmobiliarias, asesorándolas en operaciones complejas de compraventa, redacción de contratos, gestión jurídica de inmuebles, entre otros aspectos.

Con el tiempo, a fuerza de asistir a reuniones y eventos del sector, empecé a conocer la parte más humana y emocional del mercado inmobiliario. Me enamoré de las viviendas, de su capacidad de transformación y del impacto que tienen en la vida de las personas. Siempre he sentido una pasión muy fuerte por la decoración y el interiorismo, y vi en el sector inmobiliario una oportunidad para fusionar mis dos grandes intereses: el derecho y el diseño.

Fue entonces cuando decidí dar el salto y fundar mi propia inmobiliaria en Valterna, Paterna, bajo mi nombre: Silvia Albert Inmobiliaria. Quería crear una empresa distinta, más cercana, donde la atención personalizada y el cuidado de los detalles fueran la base de todo. Desde entonces, no he dejado de crecer ni de aprender cada día.

-¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

-Nuestra agencia está especializada en la venta y alquiler de viviendas de alto standing, pero lo que realmente nos define es el nivel de servicio que ofrecemos: personalizado, exclusivo y orientado especialmente al cliente vendedor. Tratamos cada propiedad como única, independientemente de su valor o estilo, y gestionamos cada operación con mimo, profesionalidad y una atención exquisita.

Uno de los pilares de mi servicio es la figura que he querido introducir en el sector: la de «abogada del vendedor». Al provenir del ámbito jurídico, sé lo importante que es que los intereses del propietario estén bien representados y protegidos en una operación de compraventa. Por eso, actúo como su representante legal, acompañándole y asesorándole en todas las fases del proceso.

Además, trabajamos también en obra nueva, colaborando directamente con promotores y constructoras para la comercialización de nuevas promociones, especialmente en zonas en expansión.

En cuanto a la demanda actual, vemos un claro interés por viviendas bien presentadas, con valor añadido, y por servicios que ahorren tiempo y generen confianza. Por eso, nuestros clientes valoran muchísimo el trabajo previo de preparación que hacemos en cada vivienda antes de salir al mercado.

-¿Qué se entiende por Home Staging? ¿Cómo lo trabaja usted?

-El Home Staging es una técnica de marketing inmobiliario que consiste en preparar una vivienda para su venta o alquiler, destacando sus puntos fuertes y haciendo que resulte más atractiva para los potenciales compradores.

En mi caso, no concibo una venta sin aplicar Home Staging. Para mí, es una parte esencial del proceso. No es una opción extra o un servicio añadido, sino que está completamente integrado en mi forma de trabajar. De hecho, lo aplico siempre, porque he comprobado que logra resultados extraordinarios: los compradores perciben más valor en la vivienda y, en muchas ocasiones, acaban ofreciendo incluso por encima del precio de salida al mercado. Esto sucede porque la presentación cuidada y profesional genera una conexión emocional inmediata y una percepción de calidad que impulsa al comprador a tomar decisiones más firmes y generosas.

Cada inmueble que gestionamos pasa por un análisis estético y funcional. Redecoramos espacios, reorganizamos el mobiliario, mejoramos la iluminación, añadimos elementos que transmitan calidez y armonía, y eliminamos lo que pueda distraer la atención del comprador. En muchas ocasiones, lo que necesita una casa no es una reforma costosa, sino una presentación profesional que saque a relucir todo su potencial.

-¿Qué beneficios se obtienen aplicando el Home Staging a la venta de una vivienda?

-Los beneficios son muy claros y están respaldados por datos. Un inmueble preparado con Home Staging se vende en menos tiempo y a mejor precio. Al crear un entorno atractivo y neutro, conseguimos que el comprador potencial conecte emocionalmente con la vivienda desde el primer momento. Eso genera interés, visitas y, en muchos casos, ofertas más rápidas y consistentes.

Además, ayuda a diferenciarse en un mercado competitivo. Hoy en día, la primera impresión se produce online, a través de fotografías. Si la imagen que proyecta una vivienda no transmite profesionalidad, orden y belleza, es probable que pase desapercibida. El Home Staging es, en ese sentido, una herramienta estratégica fundamental.

-¿Además de la decoración, sus servicios también incluyen la venta directa de la vivienda?

Por supuesto. La decoración y el Home Staging son solo una parte del proceso. Mi trabajo comienza mucho antes y no termina cuando se firma la escritura, sino después. La conexión que se genera tanto con el vendedor como con el comprador es tan fuerte, que si surge cualquier problema tras la operación, sigo estando disponible para ayudarles en lo que necesiten. Me implico de principio a fin —y más allá— porque entiendo que no se trata solo de vender una vivienda, sino de acompañar a las personas en un momento muy importante de sus vidas.

-Háblenos de la formación. ¿Qué importancia tiene la formación específica en este sector?

La formación es absolutamente clave. Tanto para quienes quieren dedicarse al Home Staging como para cualquier profesional inmobiliario que aspire a ofrecer un servicio de calidad.

En mi caso, mi formación en Derecho ha sido una base fundamental que me permite dar un valor añadido a cada operación. Pero además, me he formado de forma continua en decoración, marketing inmobiliario, técnicas de venta, comunicación con el cliente y gestión empresarial. Entender la compraventa desde múltiples perspectivas me permite asesorar a mis clientes con mayor precisión, seguridad y confianza.

Estoy colegiada como ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, colegiada en el COAPIV (Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia), inscrita en el RAIICV (Registro de Agentes de Intermediación Inmobiliaria de la Comunidad Valenciana), y soy miembro de la MLS ASICVAL (Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana) y de AMPSI (Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario). Estas acreditaciones no solo refuerzan mi compromiso con la ética y la legalidad en el ejercicio profesional, sino que también me permiten estar en contacto permanente con otros profesionales del sector, compartir conocimientos y seguir evolucionando.

El sector ha cambiado mucho en los últimos años y ya no basta con abrir una oficina y colgar un cartel. Hoy los clientes exigen conocimiento, transparencia, creatividad y una experiencia personalizada.

-¿Cómo son sus clientes? ¿Qué perfil tienen?

Mis clientes suelen ser propietarios exigentes, que valoran el trato directo, la profesionalidad y los detalles. Muchos de ellos han tenido experiencias previas con agencias grandes y han sentido que sus viviendas eran tratadas como una más entre muchas.

Desde el minuto uno, mi secreto es la transparencia y la honestidad, en todo. No «regalo los oídos» a nadie: explico con claridad por qué una vivienda debe tener un precio y no otro, basándome en datos, experiencia y realidad de mercado. Asesoro y comunico con total sinceridad, incluso cuando lo que tengo que decir no es lo que el cliente espera escuchar. Y eso, precisamente, es lo que me hace única: la confianza que genero desde el primer encuentro se basa en una relación auténtica y profesional, donde el objetivo común es vender bien, no simplemente vender.

-¿Qué considera que la hace única en el sector?

Creo que mi valor diferencial está en la suma de varias cosas: mi formación jurídica, mi experiencia como abogada, mi pasión por la decoración y el diseño, y mi compromiso con un modelo de atención personalizada.

He creado una inmobiliaria que no sigue el modelo tradicional. Aquí no trabajamos con volúmenes ni números. Cada cliente y cada vivienda son únicos, y así los tratamos. Ofrezco una implicación total, un servicio cuidado en cada detalle, y una forma distinta de entender la compraventa inmobiliaria: no como una simple transacción, sino como un proceso que puede ser bonito, eficiente y humano al mismo tiempo.