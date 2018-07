Pocos medios en la inspección fronteriza del puerto de Valencia Domingo, 15 julio 2018, 23:50

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha urgido a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana a reforzar el Puesto de Inspección

Fronteriza (PIF) del puerto de Valencia con más personal y a sustituir las bajas. Razona que frente a un incremento del 25% en la carga de trabajo, la plantilla no solamente no ha aumentado, sino que ha disminuido por las bajas acumuladas. CSIF señala que la dotación actual de personal se queda en 15 inspectores, seis técnicos y dos administrativos. No obstante, cuatro inspectores están de baja, sin haber sido sustituidos, y otros tres son interinos, que requieren de un periodo de aprendizaje. Reclaman un 30% más de plantilla y la sustitución inmediata de las bajas, advirtiendo que los inspectores se ven obligados a realizar tareas administrativas, lo que detrae tiempo y recursos a la labor de inspección.