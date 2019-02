Poalgi, fregaderos de colores que salen de Alginet La mercantil, que se dedicada a instalaciones de cocina y baños con productos sintéticos, ha duplicado su plantilla en los últimos tres años | Poalgi celebra su 30 aniversario en plena fase de crecimiento tras elevar sus ventas un 12,7% pese a la desaceleración ELÍSABETH RODRÍGUEZ Domingo, 3 febrero 2019, 01:25

Desde el pueblo valenciano de Alginet, entró de manera discreta en las cocinas de unos pocos hogares hace treinta años. Ahora, son muchos los que pueden observar la marca Poalgi en el fregadero de su casa o en su plato de ducha. «Celebramos estos 30 años con mucho optimismo por haber llegado hasta aquí en un mercado que ha sido difícil», cuenta el director general de Poalgi, Ángel Mínguez, quien recuerda con añoranza los inicios de la compañía, que dio sus primeros pasos en una pequeña nave con tan solo unos pocos empleados.

Los primeros trabajadores procedían de sectores como la cerámica y los composites y apostaron desde el principio por procesos de transformación más acorde con la realidad industrial. Ese mismo año, en 1990, la mercantil lanzó su primera colección Basic, fabricada en Roc-Glas. Desde entonces, la firma creció hasta contar con más de 40 empleados y ampliar sus instalaciones a 6.000 metros cuadrados.

«Nosotros nacimos a la vez que los fregaderos sintéticos. Ha habido muchos cambios de materiales desde entonces y ha sido mucha la gente que se ha quedado en el camino», recuerda Mínguez al hacer repaso de la evolución del sector. Entre los momentos clave de la compañía, el dirigente destaca la introducción de los fregaderos de colores. «En el 2006, a los 18 años de existencia, hubo un cambio en los materiales y composites. Hubo una revolución y Poalgi en ese momento empezó a personalizar el fregadero», explica el empresario, que cataloga de «hito» la personalización de este producto tan presente en la vida cotidiana. «Ahí es donde empezamos a ser una marca reconocida», sentencia.

Otro año importante para la historia de la mercantil fue 2013, cuando se decidió a entrar en el mundo del baño, una línea de negocio que ahora ocupa el 50% de su facturación total. «A pesar de que es un mundo durísimo respecto a la cocina, hemos adquirido una fuerza importante», señala Mínguez.

Crisis interna y cifras

Poalgi no sufrió la crisis del 2007 como una empresa cualquiera. Estaba aleccionada con anterioridad. La compañía experimentó su propia etapa convulsiva en el año 2000 por complicaciones internas. «De aquello salimos reforzados. La crisis del 2007 no nos representó serios problemas, aunque es cierto que tampoco no crecimos», sostiene el dirigente.

Por lo que respecta a su actual situación financiera y económica, Poalgi cerró 2018 con un crecimiento del 12,7% en ventas al haber alcanzado los 10 millones de euros brutos. «En los últimos cuatro años, hemos doblado nuestra facturación gracias a la línea de baño», explica Mínguez.

En cuanto a la distribución de las ventas, Poalgi se sustenta principalmente de la demanda nacional, ya que el 70% lo factura en España. Entre los países con mayor cuota de mercado de la firma se encuentran Francia y Líbano.

Las expectativas para 2019 se antojan positivas a pesar de la desaceleración económica que ya se ha registrado en algunas actividades. «Somos muy optimistas. Crecemos a nivel comercial y a nivel interno. Hemos pasado de ser 18 personas a ser 45 en los últimos tres años», subraya Mínguez.

En ese sentido, la compañía afronta el actual ejercicio con una reorganización tanto interna como externa y tiene, entre sus principales objetivos, el desarrollo de un proyecto de I + D. Además, trabajan en nuevas colecciones y productos. «Sinceramente, en nuestro sector no tenemos unos datos claros de desaceleración. Al menos por el momento. Por otro lado, independientemente del contexto, creo que cada empresa tiene que tener sus deberes hechos y, en nuestro caso, los tenemos», asegura el empresario, quien matiza que los vientos de cola suelen llegar con retraso a este tipo de industria.

Por lo que respecta al cierre de fronteras y al proteccionismo implementado en algunos mercados, Poalgi asegura estar «pensando constantemente» en cómo compensar la caída de ventas en otros países. «Hay mercados emergentes como Costa de Marfil y países del África subsahariana que empiezan a registrar un consumo importante», explica el director general de la firma con sede en Alginet.