Acaba el plazo para evaluar a las empleadas del hogar y la Inspección de Trabajo podrá multar a partir del 14 de noviembre Este trámite es obligatorio y se realiza a través de la nueva herramienta 'Prevención10'

Nacho Ortega Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:56

Desde este viernes 14 de noviembre los hogares que tengan contratadas a empleadas del hogar tienen que haber realizado una evaluación de los riesgos laborales de sus trabajadoras o, de lo contrario, podrán ser multados con hasta casi 50.000 euros. Se trata de una obligación aprobada hace más de un año para regular la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de este colectivo y lograr su equiparación con el resto de trabajadores del Régimen General.

La evaluación de los riesgos laborales se realiza a través de la herramienta llamada 'Prevención10'. Se trata de una plataforma que ya se usaba para pequeñas empresas y autónomos, pero ahora ha sido adaptada específicamente para garantizar la seguridad laboral en el trabajo doméstico. En caso de que llegada la fecha límite no lo hayan hecho, podrán ser sancionados por la Inspección de Trabajo, según aseguró en su día la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La clave es que Prevención10 ayuda a los empleadores a cumplir la ley de prevención de riesgos laborales sin necesitar conocimientos técnicos ni gastar dinero extra.

Esta iniciativa, respaldada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Igualdad, busca garantizar que el hogar sea un lugar de trabajo seguro. La herramienta es gratuita, autoguiada y obligatoria y facilita la identificación de riesgos, la propuesta de medidas correctoras y la generación de documentación relevante para empleadores y empleadas.

Fecha clave: 14 de noviembre de 2025

Como la herramienta es de uso obligatorio, a partir del 14 de noviembre, tras un plazo de 6 meses desde su puesta en marcha, quien no haya rellenado el informe podrá ser multado.

Los expertos que han desarrollado la herramienta han expuesto que, además de las tareas propias del trabajo, 'Prevención10' recoge el trato con mascotas o los trabajos en régimen y a turnos. En el momento de desarrollar el cuestionario, han indicado que, cuando se detecta algún riesgo, el empleador tendrá que llevar a cabo una acción para corregirlo y en un plazo determinado. «Lo más habitual» es que las medidas sean sin coste, puesto que «la mayoría de ellas afectan a la propia organización del trabajo».

Al finalizar el cuestionario, la herramienta va a generar un informe, en el que aparecerá la evaluación de riesgos y la programación de las medidas correctoras, con el plazo en el que se van a subsanar. Esta documentación va a estar a disposición de la parte empleadora, así como de las trabajadoras, que dispondrán de una copia.

Qué hacer, paso a paso

El proceso es bastante directo. Entras en la web de Prevención 10 y rellenas un cuestionario. Ahí hay que que poner ahí las tareas que hace la trabajadora, limpiar, cocinar, si cuida niños o mayores, si hay animales, si trabaja por turnos...

Es un cuestionario estándar, pero al pedirte que detalles las tareas específicas, genera una evaluación de riesgos bastante ajustada a esa casa en concreto.

Te dice si hacen falta equipos de protección, como guantes especiales o un calzado concreto, o cómo deben ser las herramientas de trabajo.

¿Y si hay riesgo?

Y si la herramienta dice, aquí hay un riesgo, ¿entonces qué?

Pues ahí es donde se pone interesante. No solo te dice el riesgo, sino que obliga al empleador a pensar en una solución. Una acción correctora. Tendrá que decir qué va a hacer para arreglarlo, quién se encarga y para cuándo tiene que estar hecho.

La mayoría de asuntos son cosas de organización, cambiar cómo se hace algo en la casa... y normalmente no cuestan dinero.

Al terminar el proceso se genera un informe, un documento completo con la evaluación de los riesgos que se han visto y el plan de acción, las medidas, los responsables, los plazos. Ese informe lo tiene el empleador, pero es muy importante que le dé una copia a la trabajadora, para quesepa no solo que está protegida (en teoría), sino que sepa a qué riesgos se expone y cómo se solventan, con el objetivo de que participe en su seguridad y conozca bien las condiciones de su trabajo.

Aún falta por detallar un protocolo contra el acoso y una guía técnica más detallada, y se desconoce cómo se va a comprobar que esas medidas que se deciden se aplican de verdad en cada casa, dentro la privacidad del hogar.

Qué es Prevencion10

Es un servicio gratuito de asesoramiento en prevención de riesgos laborales que está constituido por cuatro funcionalidades principales:

1. evalua-t®: Permite la realización de la evaluación riesgos, la planificación preventiva y la obtención del plan de prevención de riesgos laborales.

2. autopreven-t®: Proporciona información sobre riesgos laborales y facilita la coordinación de actividades empresariales a quienes trabajen por cuenta propia y no tengan personal a su cargo.

3. instruye-t®: Curso on-line de 30 horas con el que obtener la capacitación para el desempeño de las funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales.

4. STOP Riesgos Laborales: Línea telefónica de atención al público.

