Plásticos hechos de restos de cultivos que al final de su vida útil fertilizarán los campos

Las explotaciones de cultivos hortícolas intensivos se encuentran con dos problemas de gestión ambiental de difícil o compleja solución: cómo eliminar los residuos de plásticos de las cubiertas de los invernaderos y las tuberías de riego que quedan obsoletas y cómo deshacerse de los restos de las plantas de tomates, pimientos, berenjenas... que hay que retirar cada equis meses, cuando termina un ciclo productivo y debe quedar el suelo libre para preparar el siguiente.

En El Ejido (Almería), donde se concentra la mayor superficie de horticultura bajo plástico del mundo (13.000 hectáreas), lo primero fue concienciar a los agricultores y habilitar sistemas de recogida y reciclaje. Los plásticos tienen ahora segundas y terceras vidas y se han reducido al máximo los vertederos incontrolados, y a la enorme cantidad de biomasa de los cultivos ya muertos se le intenta dar salida mediante su compostaje, pero los investigadores de la Estación Experimental 'Las Palmarillas', de Cajamar, aspiran a ir más allá, dentro de las pautas necesarias de la economía circular. Y, como siempre, lo que innoven allí servirá no sólo alrededor, sino que se extenderá enseguida a todas las zonas y productores interesados.

Un inconveniente fundamental de la biomasa que componen las matas secas que se retiran es que contiene restos de plástico, sobre todo cintas de rafia que se emplean para atar las plantas a tutores para dirigir su desarrollo. El plástico no es compostable. Pero podría serlo si proviniera de biopolímeros, es decir, plásticos 'verdes', hechos a partir de compuestos obtenidos de procesar esos mismos residuos vegetales. Y en ello están.

Films de acolchados y cintas de riego de temporada podrán triturarse e incorporarse al suelo sin problemas

Ramón Gil, director de 'Las Palmerillas'; Alicia María González, especialista en bioeconomía; Miguel Ángel Domene, especialista en alimentación y salud, y Mª Dolores Segura, especialista en biotecnología, hablan de un futuro cercano en el que muchos útiles de plástico no sólo serán completamente biodegradables sino que en ese proceso de degradación natural en el suelo servirán como fertilizantes para los propios cultivos.

Quizá no, todavía, para los plásticos que cubren y protegen un invernadero, que han de ser más resistentes y duraderos, pero imaginemos que los plásticos de acolchados, la misma rafia que citábamos, que ha de tener una función de pocos meses, o las cintas sencillas de riego para temporadas cortas, provengan de polímeros obtenidos de los mismos vegetales cultivados y se descompongan con rapidez en lo que son. Resultado: enriquecimiento del suelo, ahorro importante en mano de obra al no tener que retirar lo que se deshará de forma natural, un problema de residuos resuelto y un aprovechamiento bien valorado de subproductos que ahora no siempre tienen fácil salida.

¿Qué porcentaje hay de ciencia ficción o de objetivos aún lejanos? Los investigadores de 'Las Palmerillas' sonríen. No pueden ser más explícitos pero intuyen que todo esto está cerca, casi al alcance de la mano, y que ahora, con el nuevo laboratorio estrenado en el centro, dotado de las más modernas tecnologías, pueden apostar alto, para seguir aportando al sector soluciones concretas y valiosas a los problemas que se van planteando. En este momento todo lo relacionado con la economía circular está de máxima actualidad, y según como lo plantean, se resolverán varias cuestiones a la vez.