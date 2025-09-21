Plan futur Província, hoja de ruta para ser referente en crecimiento

Sandra Paniagua Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:12 Compartir

Castellón da un paso decisivo en su estrategia de futuro con la presentación del Plan Futur Província, un documento que busca reforzar la competitividad del territorio, atraer inversiones y consolidar un modelo de crecimiento sostenible. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, fue clara en su mensaje al señalar en la presentación que «con Futur Província ponemos las luces largas, aceleramos el motor y preparamos a Castellón para los retos que vienen, con decisión y ambición».

Barrachina subrayó que este plan no es un simple documento técnico, sino «el resultado de un año de trabajo intenso, de reflexión compartida, de escucha activa». En su elaboración se han mantenido más de 55 reuniones con agentes económicos locales, en las que se han recogido datos, inquietudes y propuestas. «Hemos hablado con quienes cada día sostienen el pulso de Castellón: agricultores y ganaderos, empresarios y autónomos, ayuntamientos grandes y pequeños, asociaciones y colectivos sociales. Hemos analizado datos, sí, pero también hemos escuchado historias y hemos recogido sueños. Y todo eso está aquí, reflejado en Futur Província».

El documento plantea siete grandes palancas para dinamizar la economía provincial, que van desde garantizar la disponibilidad de suelo industrial hasta la mejora de las infraestructuras logísticas y energéticas, pasando por la atracción de talento y la cooperación entre municipios.

Para Barrachina, asegurar nuevo suelo industrial en el interior es clave: «La apuesta por garantizar y ampliar el suelo industrial en las comarcas de interior no es solo una cuestión de planificación urbanística, sino una herramienta fundamental para dinamizar la economía, generar empleo y fijar población».

En el acto de presentación, celebrado en Bellver Blue Tec Zone de Oropesa del Mar, también intervinieron los responsables de la consultora adjudicataria. Enrique Vicedo, socio-director de Co-Enable Consulting, explicó que «el Plan Futur Província tiene el objetivo de aprovechar todo el potencial de la provincia para crecer como territorio competitivo y atraer inversión a través de dos vías: reforzar los sectores estratégicos y explorar nuevas oportunidades en sectores emergentes». Según detalló, para definir el plan «hemos seguido un proceso muy participativo, entrevistando a más de 60 entidades provinciales, autonómicas y nacionales para conocer de primera mano la realidad de cada sector y sus oportunidades de crecimiento».

Por su parte, Fernando Dolz, socio-gerente de Co-Enable Consulting, destacó el alcance del análisis realizado. «Durante su desarrollo hemos analizado en detalle 18 sectores económicos, obteniendo como resultado 7 grandes palancas transversales y 140 acciones sectoriales específicas. El Plan Futur Província es un documento estratégico que marca el camino para convertir la provincia de Castellón en un referente de inversión y crecimiento».

La jornada contó además con la ponencia del doctor F. Xavier Mena López, catedrático de Economía de la Universidad Ramón Llull y profesor de ESADE, quien calificó el plan como «un instrumento clave». En sus palabras, «van a protagonizar un mejor futuro para la provincia de Castellón», destacando el valor de esta hoja de ruta para reforzar la resiliencia y la capacidad de adaptación de la economía provincial.

El Plan Futur Província se convierte así en una herramienta de trabajo compartida entre instituciones, empresas y sociedad civil, con la que Castellón busca mirar al futuro con confianza y determinación, sin olvidar sus raíces, pero abierta a las oportunidades que marcan los nuevos tiempos.