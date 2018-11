AVA pide al Consell un plan para retirar 250.000 toneladas de cítricos Campo de satsuma Okitsu en el que se recolectó sólo una parte semanas atrás. / v. ll. El objetivo es revitalizar el mercado en fresco a base de desviar la fruta de calibre pequeño para la industria de zumos y alimentación del ganado V. LLADRÓ VALENCIA. Martes, 6 noviembre 2018, 00:50

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha solicitado a la Conselleria de Agricultura la puesta en marcha de un plan para fomentar la retirada de entre 200.000 y 250.000 toneladas de mandarinas y naranjas de pequeños calibres, con el objetivo de revitalizar el mercado en fresco.

La aplicación de esta medida supondría unos 30 millones de euros, según estima AVA, pero requeriría que la conselleria aportara solo unos 15 millones. El precio de retirada sería de 15 céntimos de euros por kilo, pero se calcula que más o menos la mitad de la producción a retirar del mercado se encauzaría a través de las Organizaciones de Productores (OPs) en las que se encuadran, beneficiándose de los correspondientes 'programas operativos', que se financian a partes iguales con aportaciones de las propias entidades y fondos de la Unión Europea.

El dinero aportado por la Generalitat sería el correspondiente a pagar la retirada de aquellas cantidades de cítricos que no están en OPs, entendiéndose que una medida como ésta no podría alcanzar la efectividad deseada para todos si no se extendiera a toda la producción y se quedara solamente en la parte que está en OPs (más o menos la mitad).

Relanzar la campaña

El planteamiento de AVA es el que se ha seguido en campañas anteriores con problemáticas similares de apatía en las compras en el campo. Se trata de favorecer destinos alternativos para aquellos porcentajes de mandarinas y naranjas que, por sus tamaños pequeños, que no son demandados para su venta en fresco, distorsionan el normal desarrollo de las operaciones comerciales y provocan rechazos o escasa apetencia compradora. Los cítricos retirados del mercado convencional mediante este plan -tanto en los almacenes de confección como directamente del campo- se destinarían a las industrias transformadoras de zumo y también para alimentación del ganado.

Desde AVA se advierte que de este modo «se lograría un relanzamiento de la temporada citrícola al eliminar del canal comercial los frutos de tamaño menos apto», consiguiéndose un efecto multiplicador que se plasmaría en «revitalizar y estabilizar la campaña en un momento clave para el buen desarrollo de la misma».

También señala la organización agraria que la «abundancia de calibres pequeños» es una de las circunstancias que han contribuido a generar «un clima de atonía comercial, que a su vez ha provocado una atmósfera de nerviosismo sumamente perjudicial para los intereses de los agricultores».

La propia AVA indicó el pasado 21 de octubre que «están proliferando mensajes derrotistas muy negativos que dibujan una situación poco menos que catastrófica cuando esto no ha hecho más que empezar». Añadió que «lo único que están consiguiendo estas voces agoreras es crear un escenario comercial adverso que deja a los productores a los pies de los caballos, porque instaura un ambiente de nerviosismo en el campo que solo sirve para que el agricultor termine regalando la fruta a precios de ganga».

Reunión con Cebrián

Tan sólo cinco días después, AVA señala que hay un problema amplio y solicita un plan de retirada de hasta 250.000 toneladas, con aportación económica del Consell para intentar revitalizar la alicaída situación del sector en un momento clave de la temporada.

Para hoy por la mañana está prevista una reunión de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, con el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de La Unió de Llauradors, Ramón Mampel.

En estos momentos hay multitud de campos de variedades tempranas de mandarinas que se han quedado parcial o totalmente sin recolectar. Son subvariedades sobremaduras o fuera ya de temporada, que se han visto superadas por las que van llegando a continuación. En estos casos ya no se trata de retirar calibres pequeños, hablamos de cosechas enteras o parciales que se quedan en los campos, calibres comerciales incluidos, por los que ya no hay ningún interés comercial; son invendibles.

La recolección empieza a centrarse en la Clemenules, pero sin mucha animación. Aquí sí puede jugar un gran papel la retirada de fruta menuda, al igual que con las naranjas Navelina, donde se seleccionan mucho las partidas por su calibre.

Entre tanto algunos compradores han empezado a adquirir satsuma Okitsu para zumo industrial. Se pagan alrededor de 10 céntimos el kilo, lo que apenas cubre la recolección y no deja casi nada para el agricultor.