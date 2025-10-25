Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una empresa de Aldaia dañada por la dana, en noviembre de 2024. Irene Marsilla.

Las pequeñas empresas de la zona cero tienen hoy un 10% menos de facturación que antes de la dana

Pau Alemany | Kike Cervera

Pau Alemany | Kike Cervera

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:23

El músculo de las empresas ubicadas en la zona cero de la dana está siendo determinante en su recuperación. La fotografía de aquellas que recibieron ... la riada del pasado 29 de octubre con un nivel de tonificación más elevado, que se enmarcan como grandes compañías, revela que están en las mismas cifras de facturación previas a la dana, mientras que aquellas con menos resistencia, las pequeñas, todavía siguen un 10% por debajo. Así, la vuelta a la normalidad se está produciendo a dos velocidades, dependiendo de la capacidad financiera y de personal de cada empresa. Cuanto más entrenamiento previo, mejor han encarado la catástrofe.

