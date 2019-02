Villalobos descarta volver a convocar el Pacto de Toledo La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos. / Efe El PSOE intenta salvar el acuerdo y anuncia que presentará un texto de mínimos que incluya solo las dos primeras recomendaciones LUCÍA PALACIOS Madrid Miércoles, 20 febrero 2019, 16:08

«El documento no está suficientemente consensuado». Con esta razón justificó la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos –quien anunció ayer su adiós a la política–, su decisión de no convocar una nueva reunión para debatir las propuestas a las que habían llegado los grupos durante los más de dos años y medio de trabajo. PSOE, PNV, PDeCAT y Compromís habían presentado el día anterior esa petición. Sin embargo, las formaciones votaron ayer en contra de ello porque no había un texto consensuado que se pudiera someter a debate y votación, con cuatro noes (los de PP, Podemos y Ciudadanos) y un sí (el del PSOE). Esto sucedió apenas 24 horas después de que Podemos se desmarcara ayer de un posible acuerdo al anunciar que presentaría votos particulares a 20 de las 21 recomendaciones redactadas.

Sin embargo, los socialistas se negaron a tirar todavía la toalla y su portavoz en esta comisión, Mercè Perea, utilizó una última bala: el compromiso de presentar un acuerdo de mínimos que incluya solo las dos primeras recomendaciones con el objetivo de salvar el Pacto de Toledo. La recomendación 1 es la que tiene que ver con la separación de las fuentes de financiación del sistema y se estaría redactando de nuevo, en tanto que la recomendación 2 se refiere al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y se mantendría en los términos en los que fue cerrada el pasado mes de septiembre (una subida «en base al IPC real») por todos los grupos, con un voto particular de ERC.

«El Pacto está abierto», aseguró la diputada, pese a que la mayor parte de partidos lo da por enterrado. Perea presentó la petición de que haya una nueva reunión de la mesa esta misma semana.