La Seguridad Social niega la pensión de viudedad a una mujer que se reconcilió con su exmarido pero que nunca lo comunicó al juzgado: el Supremo lo avala

Mar Georga Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:19

La Seguridad Social ha denegado la pensión de viudedad a una mujer que retomó la convivencia con su marido años después de una separación judicial, pero que nunca comunicó la reconciliación al Juzgado.

Aunque la pareja volvió a vivir junta, tuvieron un segundo hijo y firmaron escrituras públicas con el mismo domicilio, el Tribunal Supremo recuerda que la reanudación privada de la convivencia no tiene efectos legales frente a terceros si no se formaliza ante el juez.

Para el Alto Tribunal, la vida en común no basta. La ley exige que cualquier reconciliación tras una separación judicial debe inscribirse en el Registro Civil para que tenga validez jurídica, tal y como establece el artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Sin ese trámite, la viuda continúa figurando como separada, por lo que no cumple los requisitos para acceder a la pensión.

No comunicó la reconciliación: por qué pierde la pensión

Tras la muerte de su marido en 2019, la mujer solicitó la pensión de viudedad, pero fue rechazada al no haber comunicado oficialmente su regreso conyugal. Ni el Juzgado de lo Social ni el TSJ de Murcia aceptaron sus argumentos, por lo que acudió al Tribunal Supremo, donde volvió a recibir una respuesta negativa. Intentó acceder a la prestación alegando ser pareja de hecho, pero ese camino también resultó incompatible.

El Supremo explica que no se puede ser pareja de hecho si existe vínculo matrimonial, aunque sea en situación de separación. La convivencia informal no sustituye a la comunicación judicial exigida, por lo que que la reconciliación privada solo obliga a la pareja, pero no a terceros como la Seguridad Social.

Así, ni los años de convivencia, ni el segundo hijo, ni las escrituras como cónyuges pudieron suplir la ausencia del trámite oficial. Sin esa comunicación al juez, la mujer queda definitivamente sin derecho a la pensión de viudedad.