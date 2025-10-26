La Seguridad Social confirma quién no cobrará la paga extra de Navidad en 2025 Para más de diez millones de personas en España, representa uno de los ingresos más importantes de su economía doméstica

La Seguridad Social ha lanzado un aviso importante para millones de pensionistas de cara a la esperada paga extra de Navidad. No todos los jubilados recibirán este ingreso adicional en diciembre, ya que depende del tipo de pensión y del periodo que haya estado activa durante el semestre anterior.

La paga extra de Navidad forma parte del sistema de pensiones contributivas y se abona, por norma general, a quienes cobran su prestación en 14 pagas anuales. Sin embargo, existe un grupo de pensionistas que no verá reflejado ese ingreso doble en su cuenta, porque su prestación se paga en 12 mensualidades.

Qué pensionistas no recibirán la paga extra de Navidad

El aviso afecta principalmente a quienes cobran una pensión derivada de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. En estos casos, el importe de las pagas extraordinarias ya está prorrateado en las mensualidades ordinarias, por lo que no hay un ingreso adicional en Navidad ni en verano.

También hay jubilados que recibirán solo una parte proporcional de la paga extra. Esto ocurre cuando la pensión se ha reconocido después del inicio del periodo de devengo, que en el caso de la extra navideña va del 1 de junio al 30 de noviembre. Cuantos más meses se hayan cotizado dentro de ese plazo, mayor será el importe recibido.

Quién sí cobrará la paga completa de Navidad

Los pensionistas que tienen derecho a 14 pagas anuales —como los de jubilación, viudedad u orfandad— sí recibirán la paga extra íntegra en diciembre. Eso sí, deben haber percibido la pensión durante todo el semestre de devengo. Si han empezado a cobrarla a mitad de año, el pago se ajustará proporcionalmente.

La cuantía de la paga extra suele ser equivalente a la mensualidad ordinaria. Por tanto, un pensionista que cobre 1.200 euros al mes recibirá en diciembre cerca de 2.400 euros, al sumarse la mensualidad regular y la paga extraordinaria.

Fechas previstas para el ingreso

El ingreso de la paga extra de Navidad se realiza normalmente entre el 22 y el 26 de noviembre, coincidiendo con la nómina ordinaria del mes. No obstante, algunos bancos suelen adelantar el pago unos días, especialmente para los clientes pensionistas, por lo que podría recibirse a partir del día 21.

En cualquier caso, el importe aparecerá reflejado en el mismo ingreso que la pensión habitual, ya que la Seguridad Social no realiza un abono separado. Quienes tengan derecho a ella, verán su pensión duplicada ese mes, mientras que los demás mantendrán la cantidad ordinaria.