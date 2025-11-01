La pensión media de jubilación engorda un 4,3% en un año y la Seguridad Social se gasta 9.999,2 millones de euros al mes Se ha situado en octubre en 1.510'1 euros mensuales, mientras que la pensión media de viudedad se queda en 936'7 euros

Nacho Ortega Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:58

La pensión media de jubilación en octubre, que perciben cerca de 6,6 millones de personas (más de dos tercios del total y un 59% hombres), se ha situado en 1.510,1 euros mensuales, un 4,3% más alta que hace un año, según los datos hechos públicos por la Seguridad Social.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General, que asciende a 1.668,7 euros mensuales, y el del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que es de apenas 1.011,6 euros al mes. En la Minería del Carbón, el sector con la pensión de jubilación más alta, se cobra de media 2.909 euros, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar es de 1.672,8 euros.

La pensión media del sistema alcanza los 1.315,3 euros mensuales, mientras que la pensión media de viudedad es de 936,7 euros mensuales. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres.

Nuevas altas: 1.675 euros al mes

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.675,6 euros, según los últimos datos disponibles (septiembre). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.780,8 euros al mes.

La Seguridad Social ha abonado en octubre un total de 10.397.372 pensiones a 9.405.352 millones de personas. La nómina, que este mes asciende a 13.675,8 millones de euros, comprende las distintas clases de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.

Ccasi las tres cuartas partes del gasto corresponden a pensiones de jubilación, que representan más el 73% del total (9.999,2 millones de euros). A pensiones de viudedad se han destinado 2.199,5 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.262,8 millones; la de orfandad, a 177,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,6 millones.

¿Y cómo se financian las pensiones? Las pensiones las financian todos los meses empresas, trabajadores y los autónomos de este país con sus cotizaciones sociales. Es decir, se financian mediante las aportaciones periódicas de los trabajadores en activo En el caso de empresas y trabajadores asalariados, es el empresario quien tiene la obligación de cotizar tanto por la parte empresarial como por la del trabajador. Podemos conocer el importe y cuantía de estas cotizaciones en nuestra nómina mensual o en el informe de vida laboral que elabora la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), incluida la parte que cotiza por nosotros la empresa. En el caso de los autónomos, son ellos los responsables del ingreso de sus cuotas desde el primer día que en que inicien su actividad.

Complemento de brecha de género

En septiembre, 1.185.850 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 83,6% corresponden a mujeres (991.234). El importe medio de este complemento es de 75,1 euros mensuales.

Del total de pensiones complementadas, más del 24,8% corresponden a pensionistas con un hijo (293.508), el 48,1% de los beneficiarios, con dos hijos (570.825); el 18% lo percibe por tres hijos (214.196), y por cuatro hijos, el 9,1% (107.321).

El 51% de españoles desconoce cómo se financian las pensiones y la cuantía media

Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,2% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. En conjunto, el 73,1% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 13,3 puntos porcentuales más que en 2019, gracias en gran medida a los incentivos para acercar la edad de acceso a la edad legal de jubilación. Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen 13,1 puntos porcentuales en seis años, y se sitúan en mínimos, ya que se reducen del 40 al 26,9 por ciento del total de nuevas jubilaciones.

Este cambio refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de la pensión de jubilación anticipada. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.