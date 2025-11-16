Paco Crespo, despedido a los 60 años y obligado a jubilarse: «He cotizado durante 46 años pero me han penalizado un 18%» Denuncia que el sistema de pensiones castiga a los que más han aportado, con recortes de hasta un tercio de la pensión

Mar Georga Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:31

La jubilación anticipada es una modalidad de la Seguridad Social que permite retirarse antes de la edad ordinaria, pero que implica recortes en la pensión. Estas penalizaciones varían según los años cotizados y los meses que se adelante el retiro, y se aplican incluso cuando el anticipo es involuntario. Es decir, aunque el trabajador no haya elegido dejar su empleo, la reducción económica se aplica igualmente.

En las jubilaciones anticipadas forzosas- que permiten adelantar hasta cuatro años respecto a la edad legal- el recorte en la pensión puede alcanzar hasta el 30%. Esta situación deja al trabajador en una posición compleja: debe decidir entre buscar empleo a partir de los 60 años, con las dificultades que conlleva, o retirarse antes sabiendo que la Seguridad Social reducirá de forma notable la cuantía de su futura pensión.

Una vida laboral temprana: desde los 14 años hasta los 60

Paco Crespo forma parte de ese grupo de pensionistas que, pese a haber contribuido a la Seguridad Social durante más de 40 años, han experimentado recortes en sus pensiones. La asociación ASJUBI40 (Asociación de Jubilados Anticipados con 40 Años o Más Cotizados) busca precisamente lograr la eliminación de los coeficientes reductores en casos como el suyo.

En el canal de YouTube ASJUBI40, el pensionista expone su caso: «He trabajado desde los 14 años en tres empresas diferentes, combinando jornadas de trabajo de 8 horas con estudio de la ingeniería técnica». Lo que suma un total de 46 años cotizados.

No obstante, pese a llevar 40 años trabajando en su última empresa, la mala suerte llegó cuando le comunicaron que le despedían a la edad de 60 años. «Fui al paro con 60 años», relata. Un revés que le puso en la difícil situación de tener que elegir entre dos opciones: buscar un nuevo empleo o jubilarse anticipadamente de forma involuntaria, por lo que optó por esta segunda. «Me jubile con 62 años, pero me aplicaron una penalización del 18%», un recorte que lo va a sufrir «de por vida y eso es muy injusto».

El pensionista Paco Crespo pide que eliminen los coeficientes reductores en casos como el suyo

A pesar de haber cotizado durante más de 46 años a la Seguridad Social, a Paco Crespo le han penalizado «injustamente», según expone, lo que le ha hecho perder casi una quinta parte de su pensión. Y es que, estos recortes no se aplican únicamente durante aquellos años que se adelanta la jubilación, sino que se arrastran de por vida.

Es por ello que el jubilado defiende, a través del canal de YouTube ASJUBI40, que esta penalización es abusiva y que debería ser eliminada. Considera que casos como el suyo son de los que más han aportado al sistema, por lo que no entiende que se les castigue, y aún peor cuando el motivo de acceder a la jubilación ha sido ajeno a su voluntad.