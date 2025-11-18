Una mujer logra una pensión por incapacidad permanente de 1.875 euros por su depresión y adicción al cannabis El Tribunal Superior de Justicia de Asturias da la razón a esta conductora de autobús

J.Zarco Martes, 18 de noviembre 2025, 01:01 Comenta Compartir

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha reconocido la incapacidad permanente total cualificada de una conductora de autobús que sufría un trastorno depresivo y también consumía alcohol y cannabis. Le reconoce el derecho a recibir una pensión vitalicia de del 75% de una base reguladora de 2.500,42 euros, es decir, 1875 euros.

Todo se remonta al 8 de febrero de 2022 cuando la conductora de autobuses urbanos tuvo una baja médica por enfermedad común. Tras agotarse el tiempo máximo de incapacidad temporal, en enero de 2024 la Seguridad Social denegó la incapacidad permanente al valorar el informe del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).

No fue reconocida la prestación al argumentar que las dolencias psicológicas y sus problemas con el alcohol y el cannabis no reducían su capacidad laboral. Ante esta situación, la mujer decidió acudir a los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo tampoco le dio la razón.

Sin embargo, presentó recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Aportó documentación en la que confirmaba que había entrado en un centro de desintoxicación y tenía un tratamiento con elevadas dosis de antidepresivos, por lo que no era recomendable que condujera con la medicación.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia estimó que para conducir un autobús se necesitan unas condiciones psicofísicas perfectas ya que hay que garantizar la seguridad de pasajeros y terceros.

El TSJ apuntaba que ese informe «completa adecuadamente la situación clínica de la trabajadora». Además, añadían que tenía un «aspecto físico deteriorado, así como no conciencia de enfermedad, regular adherencia al tratamiento y persistencia del consumo de tóxicos y del trastorno depresivo».

Por ello, dejaron claro que «no está habilitada para la realización de las fundamentales tareas de la misma en términos adecuados de presencia, rendimiento y seguridad».

