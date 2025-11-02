Un jubilado tendrá que devolver 59.161,10 euros a la Seguridad Social por cobrar la pensión mientras era notario Al ejercer un cargo público no tenía derecho a la jubilación activa

Malas noticias para un jubilado que tendrá que devolver 59.161,10 euros de su pensión de jubilación al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) después de que el Tribunal Supremo haya sentenciado que cobró la pensión de jubilación activa al mismo tiempo que trabajaba como notario.

El hombre declaró su actividad como privada cuando en realidad era pública, algo que es incompatible con la jubilación activa, según indica el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social.

Este trabajador solicitó la pensión de jubilación el 25 de julio de 2013 e informó a la Seguridad Social del inicio de su actividad por cuenta propia como titular de notaría, declarando que no iba a tener un puesto de trabajo en el sector público.

La Seguridad Social la aprobó por medio de la jubilación activa, pero en 2014 se percató de que cobraba la pensión cuando no tenía derecho a ella. Por ello, el organismo solicitó que devolviera la cantidad que había cobrado indebidamente, 59.161,10 euros.

Al no estar conforme presentó una demanda en los tribunales, y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana le dio la razón al entender que la deuda había prescrito.

Sin embargo, el caso llegó al Tribunal Supremo, que sentenció que su actividad como notario (es un funcionario público autorizado para dar fe) no es compatible con la jubilación activa. Por ello, debe devolver los 59.161,10 euros. El Tribunal Supremo entendió que el jubilado había cometido una «inexactitud» al solicitar la pensión.

