Juan Leo, jubilado con 45 años cotizados: «Tengo una pensión de 1600 euros y hay jóvenes que cobran más que yo» Lamenta la baja prestación que recibe tras tanto tiempo trabajando

J.Zarco Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:25 Comenta Compartir

La Sexta Xplica ha realizado entrevistas a varios jubilados nacidos entre los años 50 y 60 con el objetivo de debatir si existe actualmente una brecha generacional. Uno de ellos ha sido Juan Leo, que confesaba que hasta hace poco desconocía el término 'boomer'. «Viene del 'baby boom', nacidos a finales de los 50 y 60», le explicaba el presentador José Yélamo.

Comenzaban a debatir sobre cómo viven actualmente y el hombre se quejaba de la baja pensión que recibía: «Yo tengo mucho respeto a la juventud, porque tengo cuatro hijos. Pero yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación que hoy cobro y me ha quedado una pensión de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo».

Paloma Martín, representante de los jóvenes y portavoz de Lideremos, le contestaba: «Y hay muchos que cobran menos». Juan Leo considera que los jóvenes no han trabajado tanto como él: «No han trabajado las horas extraordinarias que he trabajado yo para comprarme una casa y un 600 en aquellos años».

Además, afirma que la juventud «quiere mucho sueldo y trabajar regular. ¿Quieren rebajarnos nuestras pensiones para que ellos cobren más?». También lanza otra pregunta: «¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido miles de puestos de trabajo?».

Paloma Martín responde pidiéndole que no critique a las personas de esta franja de edad: «Ninguna, ¿pero cómo nos puede ayudar? Para empezar, dejando de decir que los jóvenes no se quieren esforzar y que son unos vagos».

Juan Leo, que ha intervenido en otras ocasiones, siempre ha defendido la prestación que reciben: «Los pensionistas no somos privilegiados ni mucho menos, nos lo hemos ganado porque hemos trabajado mucho y si ahora cobramos una pensión es justo que sea una pensión un poco digna».