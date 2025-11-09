Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gonzalo Bernardos, economista. Álex Alegría

Gonzalo Bernardos, sobre la jubilación: «En España se cobra menos que en Alemania, pero las pensiones son superiores»

El experto desvela que España está situada en el segundo puesto del ranking de la OCDE

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:35

El experto Gonzalo Bernardos ha generado controversia debido a sus recientes declaraciones sobre el sistema nacional de pensiones. El reconocido economista señala que España ocupa el segundo lugar de la OCDE en cuanto a la proporcionalidad entre pensión y el último salario recibido, con un 83%.

Según Bernardos, la pensión en España depende principalmente de dos factores: el importe cotizado y los años de cotización. «Uno cobra según lo que ha cotizado previamente, ya sea en importe, ya sea en número de años. Son las dos variables esenciales», señala el economista, en un vídeo difundido por Consumidor Global.

Desde su punto de vista, el modelo español valora tanto la cantidad acumulada por cada trabajador como el período durante el que ha contribuido al sistema. Mientras que en españa los jubilados mantienen un 83% de su poder adquisitivo, en países como Alemania o el reino Unido esta cifra oscila entre el 50 y el 60%.

«Los salarios en España son mas bajos que en Alemania, pero las pensiones españolas son superiores a las alemanas», afirma el economista, destacando que en tierras germanas los jubilados deben seguir trabajando o solicitar ayudas complementarias.

Para Bernardos, el gran desafío que presenta el modelo español es la sostenibilidad a largo plazo. «España es un país donde a los 65 años la esperanza de vida es de 21. Según varios estudios, lo que pagan los jubilados solo alcanza a sufragar entre 11 y 13 años», explica el experto.

Bernrados quiere decir que las cotizaciones de un empleado estándar no cubren ni dos tercios del tiempo que pasará percibiendo una pensión. Por tanto, el Estado debe financiar esa diferencia con dinero público. Una decisión que genera dos consecuencias.

Por un lado, garantiza el bienestar de la población al aumentar el nivel adquisitivo, mientras que genera una considerable tensión en las finanzas públicas.

