Una administrativa vence a la Seguridad Social y logra la incapacidad permanente absoluta con una pensión de 1.213,59 euros El INSS le había negado el reconocimiento de cualquier tipo de incapacidad, pese a presentar una fibromialgia de grado 3, entre otras dolencias

Mar Georga Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:27

Una administrativa ha logrado que finalmente se le reconozca una incapacidad permanente absoluta, con derecho a una pensión del 100% de su base reguladora (1.213,59 euros).

La mujer, afectada por fibromialgia de grado 3, síndrome post covid, taquicardia sinusal inapropiada y trastorno ansioso depresivo, había recibido inicialmente una negativa del INSS, que consideró que sus dolencias no reducían lo suficiente su capacidad laboral.

Qué ha resuelto el TSJ de Cantabria: del rechazo inicial a una pensión del 100%

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria ha determinado que su estado es crónico, incapacitante y le impide realizar cualquier actividad laboral, incluso tareas simples o sedentarias.

Este fallo revoca, además, una primera sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Santander, donde solo se le concedió una incapacidad permanente total con una pensión equivalente al 55% de su base reguladora.

El TSJ de Cantabria, tras analizar en profundidad los informes médicos y el peritaje aportado por la demandante, concluye que sus dolencias tienen un carácter crónico y agravante, afectando tanto a nivel físico como cognitivo y emocional. Tal y como aparece en la sentencia 706/2025.

El tribunal entiende que la trabajadora se encuentra incapacitada para cualquier actividad profesional conforme al artículo 194.1.c) de la Ley General de la Seguridad Social, y le reconoce una pensión equivalente al 100% de su base reguladora, con efectos desde el cese laboral y con todas las actualizaciones correspondientes.