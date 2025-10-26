¿Peligran los bares y las casas de comida por el auge de las comidas preparadas de los supermercados?

El auge de los platos preparados comercializados por las grandes cadenas de distribución nunca va a suponer la desaparición de los bares. Y menos ... en España.

No obstante, las cifras del último año sí que muestran una evidencia: cada vez más gente apuesta por comer de supermercado y menos en un bar o una cadena de comida rápida. Al tiempo, que es el factor principal que lleva a los consumidores a optar por los platos preparados, se suman otros aspectos como el precio –para encontrar un bar con menú del día por debajo de los 15 euros hay que ingeniárselas– o la búsqueda de una opción saludable.

El presidente de Asucova considera que a medida que crezca el interés por este producto, también lo hará la variedad, reduciendo las distancias con otro tipo de comercios más asentados como casas de comidas o bares. «La evolución pasa por ofrecer una experiencia gastronómica completa: más variedad, menús equilibrados y productos de calidad, elaborados con ingredientes frescos, de temporada y con proveedores nacionales», indica Pedro Reig, que, sin embargo, no cree que la expansión del 'Listo para comer' suponga una amenaza: «No lo vemos como una amenaza, sino como una evolución complementaria. Los supermercados ofrecen una solución práctica para el día a día, pero el componente artesanal, de cercanía y trato personal de las casas de comida y la experiencia social de la restauración seguirán teniendo su espacio, sin duda».

Desde la patronal valenciana consideran que «cada formato cubre momentos de consumo distintos», aunque la mayor competencia está provocando un aumento de la calidad y la eficiencia «facilitando la vida de la gente en su día a día y en sus momentos de ocio».

Una versión que difiere de la que ofrecen desde la consultora del comportamiento de los consumidores Worldpanel by Numerator. Laura Gil, senior client director de la firma, cree que «se trata de un mercado en expansión donde todavía existe un amplio margen de mejora en experiencia y en oferta de opciones al consumidor», por lo que abre las puertas a que la comida preparada se convierta en el «canal dominante» respecto a la comida casera, los locales de casa de comida o la hostelería.