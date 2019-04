Paula Sancho: «La burbuja del emprendimiento explotará en cuanto se corte la liquidez del mercado» La experta advierte de que «muchas personas» invierten en proyectos tecnológicos sin ninguna estrategia y asegura que perderán rentabilidad ELÍSABETH RODRÍGUEZ Lunes, 1 abril 2019, 09:41

La proliferación de 'startups' es un fenómeno que parece no tener techo, sin embargo, también se enfrenta a sus riesgos. Según explica la inversora y directora del departamento especializado en 'startups' en el IESE, Paula Sancho, existe la amenaza de que se esté generando una burbuja del emprendimiento que explote en cualquier momento, sobre todo ante la posibilidad de que la liquidez en el mercado disminuya. La experta vino a Valencia la semana pasada para presentar el estudio 'El perfil de las 'startups' en España y Portugal' en la jornada 'Day One' de Caixabank, celebrada en Lanzadera.

-¿La crisis está detrás de la proliferación de 'startups' en los últimos años?

-Más que la crisis, lo que hay es un fenómeno de mucha liquidez en el mercado. Puede ser que la crisis activara instrumentos de financiación para atraer inversión tanto nacional como extranjera y generar puestos de trabajo. Pero el principal factor es una gran liquidez en el mercado unido también a que otros instrumentos financieros dan muy poca rentabilidad y por eso la gente se anima a invertir en proyectos.

-¿Todas las empresas nuevas son consideradas 'startups' o sólo las de componente tecnológico?

-No sé si hay una definición, para nosotros es cualquiera de nueva creación, aunque de cara al inversor cuenta el grado de ambición de la empresa. Hay algunas que son de autoempleo, son empresas que no buscan inversión, que se autofinancian y que no buscan crecer. Cuando hablamos de 'startup' hablamos de una compañía con ambición.

-¿Cree que se está viviendo una burbuja del emprendimiento?

-Puede que sí. Esa burbuja explotará en cuanto la liquidez en el mercado se corte o disminuya, ya que afectará negativamente al emprendimiento. Es verdad que hay mucha gente que invierte con poco conocimiento y poca estrategia. Por lo pronto, vemos que las valoraciones son muy altas y mucha gente y muchos fondos no van a conseguir la rentabilidad que se han propuesto. Esto se debe a la falta de experiencia, ya que es un fenómeno reciente. Muchos invierten en base a rentabilidades pasadas y no se puede mantener si los precios suben.

Las claves Ecosistema valenciano «Recuperar inversiones es complicado. Lanzadera busca apoyar proyectos, más que ganar dinero» Reflexión «A veces las empresas no se desarrollan como esperas y en esos casos es mejor que cierren pronto» Áreas de inversión «Las 'fintech' están en auge y lo relativo al 'blockchain', también, pero hay que #ver cómo se desarrolla» Ralentización «Posiblemente las firmas no contemplan la desaceleración cuando hacen sus previsiones»

-¿Considera que estas compañías contemplan la desaceleración al hacer sus previsiones?

-Posiblemente no la contemplan, las 'startups' cuando hacen sus planes suelen ser bastante optimistas. Es verdad que muchas lo hacen con carácter global y puede ser que a algunas no les afecte esa ralentización, pero a otras sí. Hay muchas que morirán y hay otras que no. De hecho, ocho de cada diez fracasan.

-¿Cómo valora el papel de la Administración en el emprendimiento? ¿Dan suficientes ayudas?

-Sí que dan ayudas y en ese sentido hay que resaltar la labor de Enisa, que lleva años dando préstamos a 'startups', así como el IVF. Lo que se exige a la Administración es la simplificación de la burocracia para la creación de la empresa y contratación de personal. Por ejemplo, en los países bálticos, es un trámite que haces por internet muy rápido.

-¿Cree que se da mucha importancia desde las instituciones a la creación de una empresa pero que se desentienden de su progresión?

-Las empresas a veces no se desarrollan como esperas y más vale que cierren pronto que seguir sufragando costes si tienen una muerte anunciada. Creo que la Administración invierte con criterios objetivos y esto hace que se democraticen las ayudas. Los inversores especializados son los que tienen que entrar si el negocio tiene sentido. Las instituciones lo hacen muy bien porque entran en la fase inicial.

-¿El ecosistema emprendedor goza de buena salud?

-Sí, de muy buena salud. Además, Valencia ha crecido muchísimo tanto en 'startups' como inversores. Creo que ha habido un antes y un después con Lanzadera porque es de las mejores aceleradoras de España y funciona con muy poco conflicto de interés. Ser rentable y recuperar dinero con 'startups' puede ser complicado, pero Lanzadera busca apoyar proyectos, más que ganar dinero.

-¿Qué sectores son los más punteros entre estas compañías y los que más atraen a los inversores?

-Ahora, las 'fintech' -tecnología financiera- están en auge. Todo lo que lleva la palabra 'blockchain' también está de moda, pero hay que ver cómo se desarrolla.

-¿Por qué las firmas que optan por capital riesgo facturan más?

-El venture capital entra en las compañías más maduras, cuando está probado que el modelo funciona y que los clientes compran el producto o el servicio. Ahora el modelo de 'startup' más típico es el que va pasando rondas de financiación cada dos años más o menos. Por otra parte, los 'business angel' tienen capacidad económica limitada y sus contactos son más locales.

-¿Ha cambiado mucho el perfil de los 'business angels' durante los últimos años?

-Hay personas que se agrupan para invertir de manera conjunta y, así, canalizar una pequeña parte de sus ahorros con más riesgo. Estamos hablando de cantidades entre 3.000 y 5.000 euros. Cada vez hay más perfiles distintos. No obstante, los que se dedican a esto a tiempo completo son más profesionales de lo que eran hace unos años.