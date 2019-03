La patronal advierte de que la Diputación Permanente está sólo para proyectos urgentes El presidente de la CEV, Salvador Navarro, junto al ministro José Luis Ábalos. / efe/Miguel Angel Polo La CEV ultima sus reivindicaciones de cara al 28-A y exige que la vía del decreto se utilice para «asuntos que de verdad sean excepcionales» I. HERRERO Sábado, 9 marzo 2019, 00:56

valencia. Patronal y sindicatos preparan deberes para los políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas del 28 de abril. La hoja de ruta prevista se acelera con el adelanto anunciado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y se da por sentado que quedarán asuntos pendientes, al tener un mes menos para aprobarlos. Por este motivo, desde la CEV lanzan un aviso a navegantes y advierten de que la Diputación Permanente de Les Corts sólo está para temas urgentes.

La patronal ya cargó contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por recurrir a la vía del decreto para modificar la legislación laboral antes de los comicios generales, que ahora se solapan con los que decidirán el nuevo inquilino de la Generalitat.

En cuanto a los proyectos pendientes de aprobación, a mes y medio del 28-A, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, reclama que «sólo se utilice la vía del Decreto en la Diputación Permanente para aquellos asuntos que de verdad tengan carácter urgente y excepcional». En declaraciones a LAS PROVINCIAS, el dirigente de la patronal autonómica mantiene que «el resto de iniciativas deberían esperar al próximo Gobierno salido de las urnas».

Sobre la decisión de adelantar las elecciones, entiende que se tomó «pensando en lo que más beneficie a los ciudadanos», y agrega que ahora les toca a ellos «trabajar para que los partidos políticos atiendan sus propuestas en materia empresarial».

Para Navarro, la prioridad es «contar con un gobierno autonómico que esté centrado en los problemas de la sociedad y en dar respuesta a los desafíos de nuestra economía». Y por ello la CEV, junto a las asociaciones, federaciones y empresas, está concretando sus prioridades y llevará a cabo una ronda de contactos con los distintos candidatos.

La cúpula de la patronal abordará las propuestas de sus comisiones de trabajo después de Fallas y programará reuniones con los candidatos de los partidos que actualmente tienen representación parlamentaria. Entre las reivindicaciones de la CEV a los políticos no faltarán la mejora de la financiación autonómica, la eliminación de «impuestos perniciosos como el de Sucesiones o Patrimonio» y la creación del «observatorio público-privado» que han reclamado, sin éxito, al Consell.

CC OO PV, por su parte, hará una consulta online a los afiliados para elaborar las propuestas que trasladarán a los partidos de Les Corts. Para su secretario general, Arturo León, el adelanto «probablemente ayudará a una mayor participación», con inconvenientes como «la coincidencia con un puente autonómico y que puede ir en contra de la visibilidad de los temas propios».

«Quiero creer que la decisión se adopta porque es la mejor para reeditar un gobierno de progreso que siga avanzando en las políticas sociales», recalca, a lo que su homólogo de UGT, Ismael Sáez, agrega que «si no sale bien, será culpa de Puig». Para Sáez, que hará propuestas pero no tiene previsto citar a los candidatos, «la coincidencia con las generales hace que el problema valenciano se diluya». A su juicio, «la Comunitat debe actuar en el mercado como una empresa para competir y generar riqueza, no convertirse en un solar para instalaciones a cambio de bajos salarios e impuestos».