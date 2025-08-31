El País Vasco pide reformas de la PAC y de la ley forestal para limpiar a fondo los campos y montes La propuesta dirigida al Gobierno central plantea la necesidad de reducir el material inflamable para evitar incendios, lo que es extensible a toda la geografía española

El Gobierno Vasco ha pedido al Ministerio de Agricultura una modificación de la PAC para «poder garantizar una gestión más adecuada y sostenible de nuestros montes, tanto privados como los de utilidad pública, y así evitar incendios».

En síntesis, lo que plantea el Ejecutivo autonómico vasco es un cambio de normativas que permita realizar distintas prácticas agrícolas-ganaderas y silvícolas para reducir la biomasa potencialmente inflamable sobre el territorio, ya que se considera que tal exceso de material combustible está propiciando la proliferación de grandes incendios. Aunque el País Vasco es, por sus especiales características (menor tamaño, más verde, más húmedo, menos abandono de cultivos...), la autonomía con menos problemas ante el fuego, su presidente, Imanol Pradales, ha destacado que su Gobierno tiene máximo interés en prevenir y evitar un posible «efecto contagio en Euskadi».

Las propuestas planteadas coinciden con las que vienen exponiendo agricultores, ganaderos, técnicos agrarios y forestales, especialistas en prevención y extinción, colectivos ciudadanos y algunas instancias políticas en autonomías directamente afectadas por la actual oleada de grandes incendios y las que, como la Comunitat Valenciana, la sufren menos hoy pero sienten de continuo el enorme peligro latente. Por tanto, son propuestas que, aunque de origen vasco, son perfectamente extensibles y aplicables en toda la geografía de España, incluso con más razón fuera de las tierras vascas, cuando los riesgos son mayores.

Por otro lado hay que tener en cuenta que, dada la privilegiada posición política del PNV, que gobierna Euskadi con apoyo parlamentario del PSOE y apoya a éste en el Gobierno central, sus propuestas tienen mayor entidad y capacidad de influencia para que lleguen a realizarse las reformas legales solicitadas.

Piden que se permita mayor concentración del ganado en los montes para obtener un mayor control de la vegetación; que se consideren 'pastables' con derecho a percibir ayudas de la PAC superficies arboladas y forestales; que se faciliten tareas de limpieza de material combustible y la creación de cortafuegos y pistas de comunicación, etc.

El lendakari Pradales ha subrayado que «la PAC no puede penalizar ni dificultar a quienes mantienen y cuidan nuestros montes, sino que debe ser un instrumento que facilite el mantenimiento de estos sistemas».