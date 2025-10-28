Paiporta, Godelleta y Sot de Chera, los tres municipios de la zona cero donde las empresas siguen sin levantar cabeza

A las puertas del primer aniversario de la dana que arrasó con buena parte del tejido empresarial de la provincia de Valencia, el Instituto Valenciano ... de Investigaciones Económicas (IVIE) ha elaborado un estudio para determinar la evolución económica del impacto de la catástrofe en la facturación de las empresas de las zonas más afectadas.

Más allá de confirmar que tanto el golpe inicial como la recuperación posterior ha sido «muy desigual en función de la localidad, el tamaño y el sector», el trabajo realizado por el director adjunto del Ivie, Joaquín Maudos, y el economista también del Ivie Carlos Gómez, advierte que la actividad empresarial en ocho de las localidades más dañadas por el agua seguía sin mostrar síntomas de mejora en el primer trimestre del curso.

Los expertos han tomado como referencia las ventas declaradas a la Agencia Tributaria por parte de las empresas tanto en el último trimestre de los años 2023 y 2024, como en el primer trimestre de 2024 y 2025 para comprobar, por una parte el impacto inicial que tuvo la dana una vez se produce la riada del 29 de octubre y por otra calcular la intensidad de la recuperación posterior de la actividad empresarial.

Para hacerlo, desde el IVIE se clasifica a los municipios afectados según el nivel de emergencia en el que se situasen tras la catástrofe. En esta línea, Maudos y Gómez advierten que existe «una gran heterogeneidad en el impacto de la dana en los diferentes municipios afectados». A pesar de que los economistas reconocen que se dio un aumento medio de las ventas del 3% entre el último trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024 en el conjunto de los más de 100 municipios afectados, el estudio muestra la existencia de «diferencias muy abultadas entre los municipios con diferentes niveles de emergencia».

De tal modo, entre las 23 localidades con un nivel de emergencia 2 el rango de crecimiento durante los meses posteriores a la dana en lo que a facturación se refiere va desde un crecimiento máximo del 60,61% en Gestalgar a una caída también máxima de casi el 22% en Godelleta.

Asimismo, hay 12 municipios que sufrieron una caída mayor a la experimentada por el conjunto de la Zona Cero, que fue del 2,64%. En particular, los 4 municipios más afectados vieron caer sus ventas más del 13% (Godelleta, Paiporta, Sot de Chera y Alginet), destacando el caso de Paiporta por el tamaño del municipio y con una caída de alrededor del 18%. Igualmente, grandes municipalidades como Algemesí (-9,79%) o Catarroja (-6,66%) sufrieron grandes pérdidas en los meses inmediatamente posteriores a la riada.

Y si el golpe inicial fue desigual, también lo fue el ritmo de la recuperación. Si se observa la facturación de las empresas de todos los municipios oficialmente afectados el estudio muestra que en el primer trimestre de este año las ventas habían crecido un 6% de forma generalizada. No obstante, la realidad es muy distinta si únicamente se pone el foco en las localidades de la zona cero que sufrieron un impacto mayor durante la tarde del 29 de octubre.

«Si bien el crecimiento agregado es pronunciado, los municipios de la Zona Cero siguen siendo los que experimentan una peor evolución de las ventas de sus empresas, con un aumento del 4,63%», indican los economistas del IVIE en el estudio. En más del 70% de los municipios incluidos en el nivel 2 de emergencia las empresas han experimentado un aumento de su facturación, con resultados muy positivos en algunos de ellos, como es el caso de Sedaví (13%), Beniparrell (13,3%) y Buñol (15,6%), que son las que más aumentado han experimentado en el primer trimestre del curso.

No obstante, según muestra el informe, «hay una serie de municipios que no han podido revertir la dinámica iniciada tras la dana y en este periodo de recuperación siguen experimentando fuertes pérdidas en sus ventas».

En ese apartado, el estudio del IVIE destaca tres municipios de la zona cero, que no solo vieron caer sus ventas entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024, sino que también vieron una reducción de la facturación en el primer trimestre del curso presente, en comparación al del año pasado.

El caso más llamativo es el de Sot de Chera, donde el impacto de la riada dejó pérdidas del 13,6% de las ventas en el último trimestre del 2024, que se incrementaron hasta un 34,6% durante el primer trimestre de 2025, en pleno proceso de reconstrucción.

Desde el IVIE también ponen el foco en Godelleta, con una caída del 22% tras la dana, que se convirtió en un descenso del 5,2% en la facturación durante la recuperación, pero sobre todo en Paiporta debido al tamaño del municipio y al peso de su sector empresarial en la economía de la provincia de Valencia. En Paiporta la facturación de las empresas cayó un 18% entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo de 2024 y volvió a caer más de un 5% entre el primer trimestre de 2024 y el mismo de 2025.

También destaca el caso de Algemesí, cuyas empresas redujeron su cifra de negocio un -9,8% y un -1,5% en estos dos trimestres, y Aldaia (con caídas del 2,9% y 0,8%, respectivamente). Montroi, Alfafar y Llocnou de la Corona completan la lista de 8 municipios de los 28 más afectados cuyas empresas registraron caída de ventas en el trimestre de recuperación, según indican Maudos y Gómez, que animan a seguir observando de cerca la evolución de las ventas en estas localidades «para implementar las medidas de apoyo necesarias para hacer frente a esta situación».