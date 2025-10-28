Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un pintor trabaja en el interior de una nave arrasada en Paiporta. Irene Marsilla

Paiporta, Godelleta y Sot de Chera, los tres municipios de la zona cero donde las empresas siguen sin levantar cabeza

Un informe del IVIE advierte que en el primer trimestre del año la actividad empresarial de hasta ocho localidades gravemente afectadas por la riada seguía presentando una cifra de negocio inferior a la del año previo

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 01:54

Comenta

A las puertas del primer aniversario de la dana que arrasó con buena parte del tejido empresarial de la provincia de Valencia, el Instituto Valenciano ... de Investigaciones Económicas (IVIE) ha elaborado un estudio para determinar la evolución económica del impacto de la catástrofe en la facturación de las empresas de las zonas más afectadas.

