Orbotix levanta 6,5 millones para desarrollar drones autónomos de defensa

Orbotix, empresa europea de tecnología de defensa especializada en sistemas autónomos de drones de última generación impulsados por IA, ha cerrado una ronda de financiación estratégica de 6,5 millones de euros. Esta inversión impulsará su misión de fortalecer la soberanía tecnológica y operativa de Europa. La ronda fue liderada por BVVC Fund, con la participación de Gustav Söhne Verwaltung GmbH & Co. KG y Leryon Global Holdings.

Fundada por Bogdan Ochiana (Rumanía) y Sebastian Straube (Polonia), Orbotix reúne a un equipo europeo diverso y a una amplia red de ingeniería, con sede central en Polonia y operaciones en Rumanía y España. La empresa está comprometida con diseñar y desarrollar soluciones de defensa autónomas adaptadas a los desafíos únicos de Europa.

En un contexto internacional marcado por tensiones y conflictos en distintas regiones, Europa afronta la necesidad de reforzar su capacidad de protección y de contar con soluciones tecnológicas propias. En este escenario, la propuesta de Orbotix cobra especial relevancia al aportar innovación, autonomía y soberanía tecnológica.

«Esta inversión va más allá del capital: es una señal clara de que Europa está lista para llevar su defensa al siguiente nivel», afirmó Bogdan Ochiana, CEO y fundador de Orbotix.

Según Sebastian Straube, fundador y director de estrategia: «Esto logro no solo representa un hito para Orbotix, sino que también destaca la relevancia estratégica de desarrollar estas capacidades en Europa. El nacimiento y crecimiento de una empresa como la nuestra en la región más expuesta a las amenazas modernas asegura que Europa lidere el desarrollo de las tecnologías que protegerán su futuro.»

La financiación permitirá acelerar el desarrollo de las tecnologías de IA de Orbotix, con un enfoque especial en la funcionalidad de enjambre (swarming), y contribuirá a expandir la micromanufactura en toda la UE y más allá.

La ronda de financiación va más allá de un aporte económico: es un respaldo estratégico al papel de Orbotix en la defensa del futuro de Europa. Joe Musselman, fundador y Managing Director de Bravo Victor Venture Capital, comparte esta visión:

«La autonomía del enjambre de drones decidirá el resultado de las batallas del mañana. Orbotix la está creando ahora, en Europa, a gran escala y en colaboración con los aliados.»

Más allá de los recursos financieros, cada euro recaudado está destinado a acelerar resultados estratégicos concretos. Con esta visión, Orbotix está:

-Construyendo infraestructura de producción en Valencia, con una instalación optimizada para ensamblar entre 100 y 200 drones al mes.

-Avanzando en la autonomía de enjambre (swarming).

-Incorporando ingenieros de élite, generando empleos de alta cualificación en la región.

-Escalando con un enfoque ágil y operacional claro.

En la última década, la innovación en defensa ha experimentado una revolución silenciosa, y ahora Europa comienza a consolidar un modelo propio. Orbotix representa el futuro de esta transformación: startups respaldadas por venture capital, diseñadas para escalar rápido y con misiones claras.

El despacho Baker McKenzie actuó como asesor legal del fondo BVVC en esta transacción, mientras que el despacho Kondracki Celej brindó apoyo a Orbotix Industries.

Sobre Orbotix

Orbotix Industries es una startup enfocada en defensa y seguridad, fundada en respuesta a las amenazas modernas, especialmente evidenciadas por la invasión a gran escala de Ucrania. Con operaciones en la Unión Europea, la empresa se especializa en sistemas autónomos y soluciones impulsadas por inteligencia artificial para aplicaciones militares y de seguridad.