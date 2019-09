Nuria Montes: «Los hoteleros ya están preparando ajustes laborales por los retrasos del Imserso» Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec. / lp Secretaria general de Hosbec (Benidorm, Costa Blanca y Comunitat Valenciana) | La responsable de la patronal benidormí critica las demoras «sin ninguna justificación» en las adjudicaciones de los viajes para mayores LAURA PAVIA VALENCIA. Lunes, 2 septiembre 2019, 00:19

El riesgo de un 'brexit' duro, el retraso en el Imserso o las negociaciones del convenio colectivo de hostelería son algunos de los retos a los que se enfrenta la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm, Costa Blanca y la Comunitat (Hosbec). Su secretaria general, Nuria Montes, critica la gestión del Imserso y se muestra optimista respecto a un acuerdo laboral.

-¿Cómo describiría el panorama de conflicto actual del Imserso?

-Por un lado está el recurso de Mundosenior ante su exclusión en la adjudicación del lote de 'costa'. Y por otro, la sensación de normalidad que intenta transmitir el Imserso publicando las adjudicaciones que ya propuso el 2 de agosto. Pero no es más que un paso administrativo que estaban obligados a dar. Además, Mundiplan aún tiene plazo para recurrir la adjudicación del lote de 'islas'. No podemos siquiera aventurar una fecha de inicio, cuando estaban previstos los primeros viajes en octubre. En cuanto a los precios, partimos de las declaraciones de la ministra de Sanidad y del director del Imserso que afirmaron que la retribución mínima para los hoteles será de 23 euros sin incluir el IVA.

-¿Ve probable que las empresas apliquen planes de contingencia?

-Las empresas se van a poner en el peor de los escenarios, que es que haya retrasos en el inicio de los viajes, por lo que ya están preparando expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) que luego podrían revocar si fuese necesario. Todo apunta a que se producirán retrasos y los empresarios se tienen que cubrir las espaldas.

-¿Existe inquietud en el sector?

-Muchísima incertidumbre. Otros años en estas fechas estaba todo más que preparado. Después de la experiencia de hace cuatro años, los responsables del Imserso no han estado a la altura para llevar a cabo esta adjudicación sin retrasos. Advertimos de que debería publicarse a finales de 2018, pero se hizo el 17 de abril, más tarde que nunca, y se adjudicaron el 2 de agosto. Se han acumulado retrasos sin ninguna justificación. Los hoteleros siempre nos hemos sentido muy disgustados con la actuación del Imserso.

-¿Cuáles son las cuestiones más complejas de negociar en el convenio colectivo de la hostelería?

-Pensamos que el acuerdo con los sindicatos está cerca. Debemos ponernos de acuerdo en los salarios y la externalización de los trabajadores. El convenio colectivo es muy antiguo, su redacción es de 2011 y la última revisión fue en 2014. Debe someterse a una actualización, solo hace falta predisposición a ese acuerdo y que la parte sindical deje de tener posiciones maximalistas.

-¿Cree que se llegará pronto a ese acuerdo o que acabará en huelga?

-El esfuerzo de la parte hotelera para alcanzar un acuerdo sin movilizaciones no podrá ponerse en entredicho. Estas medidas, totalmente legítimas, no beneficiarían a nadie y como pensamos que no tenemos posiciones tan diferentes, hay que agotar la negociación y alcanzar un acuerdo sin pasar por la huelga.

-¿Cómo cree que afectaría la aplicación de la tasa turística?

-Creemos que no va a afectar de ninguna manera porque la tasa no se va a aplicar nunca. Es un impuesto y no está pensado para retribuir ningún tipo de servicio específico. Entre 2010 y 2018 los turistas aportaron casi 22.800 millones, la recaudación por la tasa turística significaría 40 o 50 millones al año, una aportación miserable. Además, un tercio de turistas somos los valencianos y solo se recauda en el alojamiento legal, fomentando la economía sumergida. El mayor argumento de los defensores de la tasa es que ya existe en otros países a los que no podemos compararnos.

-¿Qué opina del turismo de sol y playa en la Comunitat?

-El turismo de sol y playa es absolutamente esencial. Supone cerca del 70% de todo el turismo, es uno de los atractivos principales que mueve a miles de millones de personas. Hay que posibilitar su mejora en muchos ámbitos para ser un modelo sostenible ecológica y económicamente.

-¿Cuáles son los principales objetivos de Hosbec este próximo año?

-Cuestiones como la infrafinanciación autonómica y de municipios turísticos, así como la AP-7, que es fundamental para conexiones propias y turísticas. Una liberalización provocará la saturación de la autopista si se convierte en autovía a partir del 31 de diciembre.

-¿Cómo afrontan las estafas de turistas británicos al sector?

-Es un problema detectado en 2016 y 2017 pero que el año pasado se corrigió completamente. Tanto autoridades británicas como españolas reaccionaron y lo que podía haber sido un agujero brutal de más de 60 millones, se corrigió de manera casi radical.

-¿Y los efectos del 'brexit'?

-Es un escenario absolutamente inédito. Esperamos que no se produzca el 'brexit' duro que anuncia Boris Johnson. Indudablemente tendrá consecuencias, sobre todo en la economía británica. Afectaría a la capacidad de gasto y de poder viajar de los británicos.

-¿Cuál ha sido el balance turístico en la Comunitat este verano?

-Habíamos previsto que podría haber un escenario que nos situase por debajo de 2018, pero el mercado ha reaccionado bien y vamos a terminar el verano mejor que el anterior.