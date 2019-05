El nuevo presidente de Cambra Barcelona, partidario del boicot a firmas españolas El empresario Joan Canadell, el día de las elecciones en las que se impuso su formación. / LP El independentista Joan Canadell propone no comprar en Mercadona, El Corte Inglés o Repsol si no respaldan que hay «presos políticos» Á. MOHORTE VALENCIA. Viernes, 24 mayo 2019, 00:53

El empresario que ha sido elegido para presidir la Cámara de Comercio de Barcelona (Cambra Barcelona), Joan Canadell, no sólo quiere poner a la institución «al servicio de la República Catalana», sino pasar factura a quienes no lo hagan o se resistan al movimiento.

Así se evidenció en plena recogida de apoyos para su candidatura, Eines de Pais, en la que espetó a su entrevistador que él diría: «Señores de 'El Corte Inglés', ¿están de acuerdo en que haya presos políticos? Si la respuesta es sí o el silencio nadie tendría que ir a comprar allí y así con cada una de las empresas de la oligarquía, como Repsol, Telefónica, BBVA, Endesa o Mercadona», según refiere la cadena Ser de una entrevista realizada al empresario.

Esta no es la única vez que carga contra compañías que no se han posicionado a favor del desafío soberanista. Así, defiende que las que cambiaron su sede social de Cataluña a Madrid o la Comunitat, como Caixabank, Sabadell, Mediolanum o Naturgy (antigua Gas natural) no continúen como miembros del pleno de su institución cameral cambio de realizar una aportación extra.

Ser independentista y comprar a Juan Roig «es bastante incompatible», tuiteó en octubre

Igualmente, el pasado mes de octubre cargó contra el presidente de Mercadona, Juan Roig, a través de Twitter. El empresario valenciano mostró su preocupación por la situación generada por el desafío soberanista diciendo que estaba «acojonado», en su intervención en el Congreso de la Empresa Familiar. Canadell, a través de su cuenta aseguró que Roig financió a la Fundación FAES y «si está acojonado es porque sabe que poco a poco perderá más cuota de mercado en Cataluña. De hecho, ser 'indepe' y comprar en Mercadona/FAES es bastante incompatible...».

Canadell, que sustituirá a Miquel Valls como presidente de Cambra Barcelona el próximo 5 de junio, es ingeniero industrial de formación y ha trabajado en multinacionales como Procter & Gamble y General Cable. En 2014 fundó, junto a Jordi Roset, Petrolis Independents, una compañía que cuenta con nueve gasolineras en Cataluña y cuyo logotipo son cuatro franjas rojas acompañadas de una estrella negra. Por si había alguna duda, en la última que abrió, situada en Les Franqueses del Vallès, intensificó la presencia del amarillo «como una muestra más del apoyo a nuestros presos políticos y exiliados», como señala la web de la empresa.

Canadell también es fundador del Cercle Català del Negocis, una entidad que pretende convertirse en la entidad empresarial «de referencia en Cataluña», según su página web, y no ha evitado usar las redes sociales para replica a políticos como Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Además, en los últimos meses ha defendido propuestas polémicas, como que Cambra Barcelona declare al Rey persona 'non grata' por el «daño que ha hecho a la economía catalana», según destacó Efe.

Los miembros de la lista de Eines de País, impulsada por las entidades soberanistas Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Cercle Català de Negocis, decidieron también que la empresaria Mònica Roca sea la presidenta de la Cámara en los dos últimos años del mandato y que ocupe ahora la vicepresidencia primera de la institución. Mientras, Pere Barrios será el vicepresidente segundo; Roser Xalabarder, la vicepresidenta tercera; y Jordi Pomarol ejercerá de tesorero.