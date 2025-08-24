Nueva York elogia los vinos de tinaja del Celler del Roure El 'Wall Street Journal' encumbra el trabajo de Pablo Calatayud en Moixent como gran ejemplo del creciente interés por la calidad de estilos ancestrales

Por encima de sobresaltos con los aranceles, Pablo Calatayud, dueño de Celler del Roure, goza de un gran predicamento en Estados Unidos y otros mercados anglosajones. El primer espaldarazo le llegó de Robert Parker, el famoso crítico y predictor de vinos ('Wine Advocate'), que le otorgó muy altas puntuaciones para sus primeros vinos Maduresa y Les Alcusses, afianzando su trayectoria con sucesivas notas elevadas cada vez que pasa el exigente 'examen'. Ahora le ha llegado un reconocimiento inesperado, el que le dedica el 'Wall Street Journal' a sus vinos elaborados en tinajas de barro.

El célebre diario económico (para muchos el no va más mundial) también tiene otras secciones especializadas, aparte de la más amplia de economía.

Para Pablo Calatayud, la publicación del reportaje que le han dedicado en la importante cabecera estadounidense ha sido todo hallazgo sorprendente. Un buen día, un periodista de política internacional del 'Wall Street Journal' se puso en contacto con él porque «quería venir a conocernos». En un viaje a Valencia había probado vinos del Celler del Roure en Casa Montaña, donde supo que eran de viejas variedades de uvas locales recuperadas, cuando casi se extinguieron, y la elaboración se realizaba en grandes tinajas de barro, como antiguamente, por lo cual no paró hasta que pudo conocer in situ toda la historia. Y después, aunque no era su tarea en el periódico, la escribió y la ofreció a su director, que acabó publicándola. 'The Growing Buzz Around Ancestral Wines', es el título. 'El creciente interés por los vinos ancestrales', traducido al castellano. Porque esta historia se basa en unos principios y decisiones que marcan tendencia.

Frente a la tendencia de unificar elaboraciones se abre paso la estrategia de prestigiar los valores de lo diferente en cada sitio

En el Celler del Roure hay una figura venerable y sabia, Paco Calatayud, padre de Pablo, que a sus 93 años bien puede decir que ha hecho de casi todo en la vida, aunque en el mundo del vino es su hijo quien aporta sus conocimientos técnicos como enólogo e ingeniero agrónomo. Pero el tío Paco tiene una visión innata para intuir por dónde van y vienen las cosas. Forman un equipo perfecto.

Cuando adquirieron la actual bodega con viñedos, al pie de La Bastida de les Alcusses (Pablo empezó a elaborar antes en unas instalaciones más cercanas al pueblo), se encontraron con una parte subterránea que tenía 96 tinajas de los siglos XVI al XIX, donde sin duda se hizo vino mucho tiempo atrás, pero en aquel momento estaban obsoletas. Lo limpiaron y asearon todo para mostrarlo como algo que afianzaba la historia vitivinícola de las tierras de Els Alforins. La llamaron la 'Bodega Fonda' y enseguida gozó de las preferencias de los visitantes del Celler del Roure.

Un día, Paco y Pablo cayeron en la cuenta de que los amantes del buen vino tienden a buscar las diferencias claras de unas zonas y otras, cuando la dinámica global era la de unificarlo todo con crianzas en roble y las mismas variedades en todas partes.

Sin desdeñar las mejores variedades clásicas para sus vinos ya afianzados, Pablo comenzó a rescatar cepas antiguas de la comarca que cayeron en desuso porque los agricultores preferían otras que daban más kilos o menos problemas. Pensó que si en su día tuvieron relevancia sería porque estaban más aclimatadas al lugar, los suelos, la climatología. Y así empezó a plantar e injertar con Mandó, Arcos, Forcallat...

Fue entonces cuando al tío Paco se le ocurrió la gran idea: «¿Por qué no elaboramos también en tinajas, como hacían aquí los antiguos con estas uvas ancestrales?» Y se pusieron a ello. Limpiaron a conciencia las de la Bodega Fonda y probaron. Los resultados fueron tan buenos que extendieron la experiencia a casi todas, las que no tenían fugas. Luego compraron más en La Mancha, donde las retiraban para sustituirlas por depósitos de acero inoxidable.

Así surgieron y se afianzaron sus nuevos vinos Cullerot, Safrà, Parotet, La Pebrella, Les Prunes..., y esto es lo que ha despertado gran atención al otro lado del Atlántico, donde uno de los diarios más influyentes del mundo, el 'Wall Street Jornal', ha terminado de poner en el mapa internacional la singular historia trabada por Paco y Pablo Calatayud en el Celler del Roure. Su ejemplo empiezan a seguirlo otras bodegas por media España, pero ellos pueden vanagloriarse de ser auténticos pioneros para afianzar desde la base algo bien meditado, sin ocurrencias pasajeras ni modernas estrategias de marketing.