Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos trabajadores instalan una placa fotovoltaica. E. C.

La nueva tendencia empresarial para ahorra en la factura de la luz: la simbiosis industrial

Expertos del sector defienden que esta práctica permitiría a las empresas reducir hasta un 40% el coste final

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

El autoabastecimiento ha sido hasta ahora el principal propósito de empresas y particulares a la hora de instalar placas fotovoltaicas en sus instalaciones. Sin ... embargo, los cambios en la legislación y la búsqueda de una mayor rentabilidad económica han llevado tanto a unos como a otros a repensar ese modelo tradicional de autoconsumo hasta encontrar vías alternativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  8. 8 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  9. 9 Las frases de Mazón en la comisión de la dana en el Congreso: «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Podría. Nada hubiera cambiado»
  10. 10

    Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La nueva tendencia empresarial para ahorra en la factura de la luz: la simbiosis industrial

La nueva tendencia empresarial para ahorra en la factura de la luz: la simbiosis industrial