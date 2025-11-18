La nueva tendencia empresarial para ahorra en la factura de la luz: la simbiosis industrial

El autoabastecimiento ha sido hasta ahora el principal propósito de empresas y particulares a la hora de instalar placas fotovoltaicas en sus instalaciones. Sin ... embargo, los cambios en la legislación y la búsqueda de una mayor rentabilidad económica han llevado tanto a unos como a otros a repensar ese modelo tradicional de autoconsumo hasta encontrar vías alternativas.

En el caso de los hogares familiares, la creación de comunidades energéticas que 'se alimentan' de lo que ellas mismas producen se ha disparado en los últimos años. En el caso de las empresas la revolución energética se está produciendo a un ritmo más pausado. Si bien es cierto que las grandes compañías han empezado a abastecer varias naves desde un único punto de generación, todavía no se ha producido un movimiento generalizado dentro del sector industrial.

Aunque desde la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) aseguran que ya se está trabajando de la mano de los parques empresariales valencianos para llevar a cabo una movilización común hacia proyectos de simbiosis industrial, como se denomina el procedimiento por el que una empresa alquila el excedente energético que ella misma produce a otra compañía.

Desde la Asociación Valenciana de Comunidades Energéticas (Avace) aseguran que la simbiosis industrial es un asunto «del que comienza a hablarse entre las empresas». No es para menos. El presidente de la asociación, y también presidente de la cooperativa Sapiens, Juan Sacri, estima que las empresas podrían ahorrarse entre un 40% y un 50% del precio final de la factura energética si en vez de comprar la energía a través de comercializdoras se 'alquila' a otras compañías que están produciendo.

Entre los costes adicionales que las empresas podrían ahorrarse en caso de apostar por estas nuevas vías de consumo destacan los peajes de transporte, que representan un 15% del precio final en la factura; la cuota de enganche o el coeficiente de potencia contratado, entre otros. Pedreguer ha sido uno de los primeros municipios valencianos en poner en marcha una inciativa de este tipo con la instalación de 5 estructuras de placas de 100 kW que servirán para abastecer a un total de 8 empresas.

«La forma tradicional de producción ha cambiado. Ahora existe el prosumidor, que no solo consume, sino que también puede vender», explica Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen.

Desde la patronal energética consideran que Valencia es un escenario propicio para impulsar esta nueva forma de colaboración interempresarial en materia energética por diversos motivos.

Por un lado, Lacruz destaca el avance legislativo que se ha producido en los últimos tiempos en materia de autoconsumo, que ha permitido que «técnicamente ya se puedan alcanzar ese tipo de acuerdos». Además, la normativa española permite que exista un rango máximo de 5 kilómetros desde el punto de generación hasta el punto de consumo, una distancia que en el caso de los polígonos industriales cubriría, en la mayoría de casos la totalidad del área industrial. No obstante, el presidente de Avaesen asegura que el reto actual de las empresas del sector en este sentido es el de encontrar la regulación económico-jurídica adecuada para que los acuerdos sean justos y equitativos.

Más allá de la regulación, lo que hace pensar que la fórmula de la simbiosis industrial puede resultar exitosa en la Comunitat tiene que ver con la morfología del tejido empresarial valenciano. La enorme presencia de compañías del sector logístico, que cuentan con grandes superficies para la instalación de placas fotovoltaicas, pero que, sin embargo, debido al tipo de trabajo que realizan no tienen índices de consumo suficientes para aprovechar toda la energía que generan