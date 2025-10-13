Nazca invierte en Clustag, líder en soluciones intralogísticas de automatización de lectura RFID, para continuar con su expansión internacional

EXTRA Lunes, 13 de octubre 2025, 12:29 Compartir

El equipo industrial de Livingstone ha asesorado a Clustag, compañía líder en soluciones de automatización de lectura RFID para entornos logísticos complejos, en su proceso de venta a Nazca Capital, firma de capital privado, especializada en la inversión en pymes españolas no cotizadas. A través de su fondo Nazca Small Cap II, Nazca ha adquirido una participación mayoritaria de Clustag con el objetivo de impulsar la expansión internacional de la compañía y consolidar su posición como referente global en tecnología RFID.

Fundada en 2015 en Valencia, Clustag desarrolla soluciones avanzadas de identificación por radiofrecuencia (RFID) diseñadas para optimizar la eficiencia en entornos intralogísticos de alta complejidad. Sus equipos de diseño y tecnología propia ofrecen la mayor precisión, fiabilidad y velocidad de lectura del mercado, permitiendo a las empresas reducir costes, mejorar el control de la cadena de suministro y obtener una trazabilidad total en tiempo real.

Con presencia en más de 25 países y filiales en Estados Unidos y México, Clustag prevé superar los 18 millones de euros de facturación en 2025, manteniendo el crecimiento a doble dígito registrado en los últimos ejercicios. Más del 50% de sus ventas procede de mercados internacionales y su cartera de clientes incluye operadores de primer nivel en sectores como la moda, el retail, la salud, la cosmética y la automatización logística.

Nazca Capital, con más de 25 años de trayectoria, está especializada en la adquisición y desarrollo de pymes españolas líderes en sus sectores. La inversión en Clustag constituye la cuarta operación de su fondo Nazca Small Cap II, que también incluye participaciones en Global Factor, referente en sostenibilidad y mercados ambientales; Coycama y Becrisa, grupo líder en el sector del baño; y Laberit, compañía puntera en transformación digital.

La operación supone además la salida de SML Intelligent Inventory Solutions, proveedor de etiquetas RFID, de manera que la compañía pasa a estar íntegramente participada por Nazca y su fundador, Luis Rius, quien continuará al frente del proyecto como CEO.

Luis Rius, fundador y CEO de Clustag, quien continuará liderando la nueva etapa de crecimiento, comentó: «La entrada de Nazca es un paso muy importante para Clustag y refrenda nuestra exitosa trayectoria en los últimos años. Estamos convencidos de que Nazca es el socio adecuado para impulsar esta nueva fase de crecimiento y consolidar nuestro posicionamiento como líderes globales. Quiero destacar además el excelente trabajo realizado por el equipo de Livingstone, que ha sabido entender nuestro proyecto y acompañarnos con rigor, cercanía y profesionalidad durante todo el proceso».

Por su parte, Emilio Manchón, socio de Nazca y responsable del proyecto, señaló: «Clustag encaja a la perfección con la estrategia de Nazca al tratarse de una compañía con un equipo directivo excelente, exposición a un mercado de alto crecimiento y un sólido posicionamiento internacional. Ha sido un placer volver a trabajar con el equipo de Livingstone, cuya dedicación ha sido decisiva para el éxito de la transacción».

Diego Moreno, socio de Livingstone, destacó: «Ha sido un privilegio acompañar a Luis Rius y a todo el equipo de Clustag en esta operación. Su visión tecnológica y su apuesta por la innovación han sido clave para posicionar a la compañía como líder en su segmento. Estamos muy satisfechos de haber contribuido a cerrar una transacción que refuerza el crecimiento de Clustag y da entrada a un socio de referencia como Nazca Capital».

En el marco de esta operación, Livingstone Partners y Araoz & Rueda han asesorado a Clustag, mientras que Deloitte, KPMG y Uría Menéndez han asesorado a Nazca.