Paradojas. El mundo al revés: en la tierra de las naranjas y en plena campaña local, hay a la venta las de Sudáfrica; en cambio, los exóticos mangos son españoles. LP

Naranjas de Sudáfrica de baja calidad distorsionan el mercado a precios de saldo

La permanencia de fruta importada a final de noviembre desmiente una vez más a quienes creían que nunca habría solape de campañas

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025

Comenta

La presencia de naranja de Sudáfrica en tiendas valencianas representa una anormalidad, en cualquier mes del año, para quienes sienten que, como la naranja ... valenciana, ninguna, ni siquiera en los dos meses escasos en los que no queda cosecha local. Pero si la oferta sudafricana sigue persistiendo a final de noviembre, tras varias semanas en plena temporada local, resulta una provocación para quienes tienen la sensibilidad a flor de piel y, desde luego, es tan incomprensible que obliga a reflexionar.

