Naranjas de Sudáfrica de baja calidad distorsionan el mercado a precios de saldo

La presencia de naranja de Sudáfrica en tiendas valencianas representa una anormalidad, en cualquier mes del año, para quienes sienten que, como la naranja ... valenciana, ninguna, ni siquiera en los dos meses escasos en los que no queda cosecha local. Pero si la oferta sudafricana sigue persistiendo a final de noviembre, tras varias semanas en plena temporada local, resulta una provocación para quienes tienen la sensibilidad a flor de piel y, desde luego, es tan incomprensible que obliga a reflexionar.

Lo primero de todo: demuestra una vez más lo equivocados que estaban, o lo torticeros que se mostraron, quienes aseguraron años atrás que nunca habría solapamiento de naranjas sudafricanas cuando la de aquí ya estuviéramos en plena temporada, y por eso no batallaron contra el acuerdo de la UE que dio ventajas a los contrarios, o simplemente miraron para otra parte. Miren si no hay solape. Igual alcanza hasta Navidad.

Ahora bien, ¿qué clase de naranja sudafricana es la que está ahora a la venta? Se trata de restos de serie que los comerciantes e intermediarios que aún las tienen intentan quitárselas de encima a precios de saldo. Miren los precios en la foto: 30 céntimos el kilo. Una invitación a que se las lleven cuanto antes, como sea. Pero el caso es que no se acaban, siguen saliendo, y que mientras andan por ahí representan una completa distorsión del mercado. Por varias razones.

La falta de organización del sector marca la ausencia de iniciativas en defensa de los cítricos valencianos ante el consumidor

En la mayoría de las tiendas donde permanecen estas naranjas sudafricanas también tienen buenas naranjas y clementinas locales de inmejorable aspecto, muchas veces cogidas con hojas que demuestran su frescura. Pero con precios más altos, naturalmente, porque éstas no están de saldo. ¿Qué ocurre? Pues que muchos consumidores desinformados se llevan naranjas sudafricanas por precio. Y a continuación, como no les gustarán, porque son naranjas muy pasadas, deleznables, el gran peligro es que quienes se las llevan y las prueban desistan de comprar más, de éstas y de las otras, que son inmensamente mejores, porque pueden suponer que las naranjas son así de malas y no les plazca repetir, al menos de momento, hasta que pasadas muchas semanas vuelvan a probar.

Hasta que se pudran

También hay tiendas que sólo tienen estas naranjas, con la intención de no tener otras mientras no las terminen. Pero como su calidad es tan deficiente, aunque el precio sea ínfimo salen con cuentagotas. Y así pasa el tiempo y se pierden tantas oportunidades de que el consumo vaya al ritmo deseable. Así se va plasmando, día a día, la distorsión que provocan estas naranjas deficientes que siguen circulando por toda Europa, ¡incluso en Valencia, la capital de la naranja¡

Como única respuesta a este sobresaliente desaguisado naranjero, una ristra de quejas, protestas y maldiciones encadenadas a través de fotos y comentarios que se reenvían a diario por redes sociales y grupos de wasap. Frases como «no hay derecho..., qué vergüenza..., y las nuestras en los árboles..., esto es la Unión Europea..., nadie hace nada..., deberían cerrar fronteras..., que pongan duros aranceles..., ¿a qué se dedican en el Gobierno y en la Generalitat...?» se repiten de continuo; basta con que alguien detecte una caja de naranjas de Sudáfrica (esperemos que más adelante hagan lo mismo con las de Egipto, entonces con mayor razón, por competencia directísima) para que encienda la espita de turno y eche a rodar una nueva sarta de protestas en cadena.

Mal sabor, baza a favor

Ahora bien, alguien de los que aparentan estar enterados, ¿ha comprado alguna naranja de esas y la ha probado? Sólo por probarla, por saber cómo es. Porque si fuera buenísima aún se entendería algo. Oigan, yo tengo derecho a comer lo mejor, no me lo impidan. Pero si las prueban verán que son horribles: no tienen jugo, están secas, estropajosas, y hacen regusto de cámara, de envejecidas... No valen nada. Ni 30 céntimos. Ni siquiera uno. Acabarán pudriéndose en los estantes, pero entre tanto entorpecen, distorsionan, porque unos y otros no compran, o prueban y no repiten, ni de esas ni de las que sí debieran.

¿Y qué se hace frente a tal desconcierto, aparte de quejarse y volver a repetir que no hay derecho? Pues nada, porque la total desorganización y desunión del sector citrícola impide adoptar iniciativas que sirvan para defender la gran calidad de los cítricos valencianos y españoles frente al consumidor. Y eso que en la misma condición del contrincante está la ventaja a favor: bastaría con sacar a la palestra esa clara diferencia demostrada, explicar que unas naranjas son malas y otras buenas, enseñar a diferenciar. Pero para eso hay que invertir en promoción, y para invertir hay que recaudar. ¿Cómo? Pues a tanto el kilo y que la Administración ponga lo suyo. ¿De quién recaudar? De quien produce y comercializa, ¿de quién si no? Quien tiene el producto es quien tiene la urgencia de venderlo, y para eso ha de hacerse notar en el punto de venta, para que el comprador final lo tenga claro y no dude al preferir, elegir y exigir. Pero, ay amigo, cuando se explica esto, quienes hacen fotos y se quejan por las redes, tuercen el gesto. No lo ven claro. Veremos cuando Intercitrus se ponga en ello, si alcanza, y qué harán entonces los disidentes de Andalucía. Por eso estamos donde estamos, viendo incongruencias de saldos de naranjas sudafricanos acabando noviembre y rodeadas de campos de naranjas valencianas.