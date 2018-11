La multa a las gasolineras sin recarga eléctrica amenaza miles de empleos valencianos Surtidores de una estación de servicio. / lp La propuesta de Sánchez de sancionar con 30 millones a las estaciones que no cuenten con un punto de conexión en 27 meses alarma al sector E. RODRÍGUEZ VALENCIA. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:54

La multa de 30 millones de euros planteada por el Gobierno para las gasolineras que no tengan un punto de carga eléctrica en 27 meses ha hecho saltar las alarmas del sector. Tan sólo en la Comunitat, esta pretensión podría suponer la pérdida de miles de empleos, según indica el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio (APES) de la provincia de Valencia, José Luis Tort, quien afirma que cerca del 20%-30% de las estaciones de la región podrían verse abocadas a cerrar, lo que afectaría hasta 1.800 empleos. En total, la Comunitat cuenta con 2.000 gasolineras que emplean a cerca de 6.000 personas.

En concreto, esta medida propuesta por Pedro Sánchez se aplicaría a las estaciones de servicio que vendan más de cinco millones de litros de carburante -gasolina y gasóleo- al año y a aquellas que en su provincia, ciudad autónoma o isla tengan una cuota de mercado de, al menos, el 10%.

«Poner un surtidor eléctrico cuesta como mínimo 100.000 euros. El mercado no está preparado», explica Tort, quien resalta que el 98% de los vehículos a día de hoy no son eléctricos. «Es una inversión muy difícil de amortizar. No hay vehículos y, además, uno de estos coches tarda media hora en cargarse», afirma el representante de este sector en la Comunitat.

A todo ello, Tort añade que la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las gasolineras genera inseguridad a las empresas, ya que, según dice, no es seguro que la alternativa a la combustión vaya a ser el transporte eléctrico, sobre todo ahora que crece la opción de hidrógeno.

«Del mismo modo, el consumidor tampoco tiene claro si comprarse un coche eléctrico o uno de hidrógeno, hay mucha inseguridad y no se puede obligar a los empresarios a que inviertan en algo que no es seguro», sentencia.

El anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética establece diferentes plazos en función del nivel de ventas de las gasolineras.