Mujeres que transforman la sociedad desde la fortaleza de los hogares

Mantener la casa en orden, conciliar la vida laboral y familiar, cuidar la salud y, al mismo tiempo, llegar a final de mes… ¿Es posible? La respuesta es sí, siempre que se cuente con las herramientas adecuadas. Con ese objetivo, el diario LAS PROVINCIAS, junto a la Asociación Amas de Casa y Consumidores Tyrius, organiza un año más el foro Dirigiendo Hogares, un espacio pensado para ofrecer consejos prácticos y estrategias que faciliten la vida diaria.

El encuentro se celebrará el próximo miércoles 5 de noviembre, de 10 a 13.30 horas, en el Palacio de Congresos de Valencia, y cuenta con la colaboración de Ascires, Caixa Popular, Tuawa, Gana Energía, Bed's y Edercare, y la colaboración de El Valle, Rossann, Enjoy, Euronics y Aneto. Bajo el título 'Mujeres que transforman hogares y sociedades', las ponencias y mesas de debate con varios expertos abordaran cuestiones relacionadas con las relaciones humanas, la salud, el cuidado y la nutrición, así como el ahorro y el consumo sostenible focalizados en el ámbito doméstico.

La cita contará con la participación del pediatra y escritor Carlos González, referente en crianza respetuosa y autor de libros como 'Bésame mucho' o 'Mi niño no me come', que cerrará el evento. Junto a él ofrecerán su visión sobre los temas del programa la nutricionista Laura Jorge; el doctor Jorge Pastor, jefe de Radioterapia de Ascires; el fisioterapeuta Luis Escudero; Juan Monrabal, CEO de Tuawa; Concha Molina, Brand & Content Manager de Gana Energía; y Amparo Escrivá, responsable de la Sección Amas de Casa de Caixa Popular.

La asistencia al evento es gratuita, previa confirmación de asistencia en el teléfono de información 963 515 993 o en el correo electrónico organizacion.eventos@lasprovincias.es.

Tras la bienvenida, que correrá a cargo de la presidenta de Tyrius, Eugenia Garrigues, Laura Jorge hablará sobre cuidado y nutrición estará. Jorge es fundadora y directora de los Centros de Nutrición Laura Jorge y su filosofía, 'Come sano, vive sano', pone el foco en instaurar hábitos alimentarios sostenibles que mejoren la salud de toda la familia y desmentir los mitos relacionados con la alimentación. También abordará la relación entre nutrición y bienestar emocional, así como la importancia de adaptar la alimentación a las distintas etapas de la vida, especialmente para la salud de la mujer. El objetivo es que los asistentes salgan con herramientas sencillas y aplicables para transformar su hogar en un entorno saludable y equilibrado, donde comer bien deje de ser un reto y pase a ser parte de la rutina familiar.

El bloque relacionado con la salud lo dirigirán el doctor Jorge Pastor, jefe de Radioterapia de Ascires, y Luis Escudero, coordinador de fisioterapia del grupo biomédico. Ascires es pionero en España en diagnóstico por imagen, medicina nuclear y genética médica y cuenta con más de 50 años de trayectoria y un equipo de más de 600 profesionales. Bajo el título 'Vivir sin dolor', los dos expertos ofrecerán pautas para mejorar la salud física y prevenir molestias que afectan la calidad de vida.

Tras una breve pausa, el programa continuará con el siguiente apartado focalizado en la ingeniería financiera y centrado en el ahorro y el consumo sostenible. Contará con la participación de Juan Monrabal, máximo responsable de Tuawa; Concha Molina, Brand & Content Manager de la eléctrica Gana Energía; y Amparo Escrivá, especialista en la sección Amas de Casa de la cooperativa de crédito valenciana Caixa Popular. Este bloque refuerza la filosofía del foro de brindar soluciones aplicables en la vida diaria del hogar.

Carlos González, referente en crianza respetuosa, autor de varios libros de éxito y conferenciante de referencia en los últimos en este ámbito, será el encargado de cerrar el foro con un bloque dedicado al papel de los abuelos en la familia actual. Con más de 550.000 seguidores en Instagram, González se ha convertido en una de las voces más influyentes en materia de educación, crianza y relaciones familiares en nuestro país en los últimos años y un auténtico fenómeno viral entre las familias que se adentran en el mundo de la crianza respetuosa.

Defensor del respeto, la empatía y el vínculo afectivo entre generaciones, el pediatra sostiene que «los niños necesitan amor, no premios ni castigos» y que la crianza debe basarse en la confianza y la comprensión, no en la autoridad. En esta línea, abordará cómo los abuelos pueden ser un pilar fundamental en la transmisión de valores y estabilidad emocional, sin que su ayuda se convierta en una obligación o una carga.

Como abuelo y pediatra, González aportará su mirada sobre cómo pueden disfrutar los abuelos del papel de mayores en la familia, destacando su importancia en la educación de los más pequeños y en el equilibrio del hogar.