Morata reivindica la nuclear de Cofrentes y el Corredor en la Noche de la Economía Valenciana

El sector empresarial valenciano se ha dado cita este miércoles en el Roig Arena para celebrar la Noche de la Economía Valenciana, en la que ... se reconoció el trabajo de varias firmas de la Comunitat en el último año. Pero, más allá de los galardones, el evento organizado por Cámara Valencia también ha tenido una parte de reivindicación por parte de su máximo dirigente, José Vicente Morata.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, una de las múltiples instituciones presentes en la gala, ha sido el receptor de la mayoría de reclamaciones emitidas por parte del máximo dirigente de Cámara Valencia durante la noche.

Morata, que comenzó su discurso teniendo un reconocimiento para Juan Roig y Hortensia Herrero por su compromiso con la ciudad y lo concluyó teniendo un recuerdo para Miguel Burdeos, ha reivindicado algunas de las cuestiones que ralentizan el avance de la empresa valenciana, que como ha explicado Morata era «la gran protagonista» de la Noche de la Economía.

El dirigente del organismo cameral ha reclmado «actuar con decisión» al Gobierno central para que ni España ni la Comunitat se queden atrás en un «entorno dominado por las luchas de poder, la velocidad tecnológica y el rediseño de las alianzas globales».

En concreto, Morata ha puesto el foco en la necesidad de no depender de otras regiones, haciendo referencia a los conflictos bélicos actuales que ponen en riesgo a determinados sectores del panorama empresarial valenciano. En esa línea, el presidente de Cámara ha interpelado al responsable de Economía en el Ejecutivo central para enviarle la primera reclamación directa relacionada con la Comunitat. «Es urgente reducir dependencias en materias críticas. Es urgente aumentar la autonomía energética, contando con la energía nuclear», ha indicado Morata, lanzando un guiño en favor de la continuidad de Cofrentes.

Sin embargo, no ha sido la única propuesta del empresario valenciano. Tras tocar el asunto de la energía, Morata ha dejado claro que el avance de la Comunitat depende de la red de infraestructuras de la que disponga, por lo que ha considerado «urgente invertir con decisión en investigación e innovación y modernizar infraestructuras como el Corredor Mediterráneo».

Tras las dos primeras reclamaciones, Morata ha elogiado los resultados del sector empresarial valenciano, que, según ha indicado, está «abriendo y diversificando mercados internacionales, incrementando inversión y aumentando empleo».

Ante el buen hacer del que ha presumido Morata, el presidente también lanzó un último alegato en favor de un sistema de financiación eficiente y equilibrado para la Comunitat y exigió «visión de Estado» para que España pueda recuperar «la idea de proyecto común».

Antes de concluir su intervención, el presidente cameral ha vuelto a insistir a Mazón con el mismo mensaje que le envió en el encuentro de inicio de curso. «La misma implicación empresarial que ha hecho posible la recuperación tras la dana es la misma que pedimos hoy en todos los ámbitos. La colaboración público-privada no debe ser táctica, debe ser estratégica», ha argumentado.

Tras las reivindicaciones ha llegado el momento de los galardones, que reconocía aspectos como la internacionalización, la innovación o la excelencia empresarial.

En esta ocasión, los premiados han sido Agricultores de la Vega, que recibía el premio a la innovación; Transportes A. Martín, a la que se le reconocía la excelencia empresarial; Aeol Service, que recibía el galardón a la Economía Digital; Logopost, por su sostenibilidad empresarial ; y Juan Motilla, galardonado por la internacionalización de la firma. Asimismo, Miguel Burdeos ha sido homenajeado por su trayectoria empresarial, en uno de los momentos más emotivos de la velada y la empresa china CSP Logitren también ha obtenido una distinción por la colaboración empresarial entre China y Valencia.