Las monedas de 2 euros conmemorativas más valiosas: si tienes alguna, no la uses aún

Martes, 17 septiembre 2019

Hay monedas que valen mucho más del número que llevan impreso y el caso de las monedas de 2 euros está causando furor entre los coleccionistas... y entre los que no lo son. Aquellas monedas conmemorativas que se acuñaron en alguna fecha concreta o para celebrar algún hecho histórico están disparando su valor en el mercado (al final su precio es el que está dispuesto a pagar el comprador) y por ese motivo se han hecho listas de cuales son las monedas especiales y el motivo por el que lo son.

En portales de compraventa de segunda mano algunas han alcanzado los 2.600 euros y es fácil encontrar quien las vende por entre 500 y 1.000 euros. Aquí te dejamos el listado de monedas de 2 euros conmemorativas que han disparado su valor, así que si tienes alguna de ellas, no la cambies ni uses todavía.

- Portugal desde 2012 a 2017. Aquellas monedas de dos euros acuñadas en este periodo de tiempo en Portugal se revalorizarán considerablemente, puesto que ya se aprecia una subida de precio notable año tras año. Las tiradas suelen ser de unas 500.000 piezas y su precio, sin circular, oscila entre los 3 y los 5 euros. Una cifra que se duplica (incluso triplica) cada año.

- Luxemburgo 2017. Esta moneda salió a la luz con una tirada de 300.000 piezas. Aunque tan sólo ha pasado un año, su precio se ha multiplicado por 2, ya que actualmente el precio de esta moneda sin circular es de 4 euros. Un precio que seguirá subiendo, según los expertos.

- Malta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Las tiradas de estas monedas suelen ser de entre 300.000 y 500.000 y su precio se multiplica en poco tiempo, llegando a oscilar entre 4 y los 10 euros.

- Alemania 2008. El incremento de su valor no viene dado porque haya pocas en circulación, sino porque se imprimió con un mapa de la Unión Europea antiguo, anterior al de la incorporación de nuevos países.

- España 2009. Como en el caso de Alemania, se diseñó mal la moneda, por lo que su valor ha subido considerablemente.

- Francia 2012 y 2013. Aunque estos años se acuñaron 1.000.000 de piezas anuales, lo cierto es que Francia suele hacer tiradas mucho mayores. Es por eso que las monedas de dos euros conmemorativas acuñadas en este periodo tienen un valor de mercado de unos 5 euros. Los expertos recomiendan comprarlas si surge la oportunidad, ya que consideran que su precio seguirá subiendo año tras año.

- Bélgica 2006. Fue acuñada en conmemoración de la restauración del Atomium de Bruselas.

- Finlandia 2017. Esta moneda, cuya tirada es de 500.000, tiene un precio de unos 3 euros. Los coleccionistas apuntan a que es muy probable que este modelo se revalorice con el paso de los años, ya que es un modelo diferente: eran especiales porque homenajeaban a los 10 nuevos países que ese año entraron en la Unión Europea

Galería. Moneda de San Marino.

- Eslovenia 2007. Se acuñaron 40.000 monedas de 2 euros para celebrar el 50 aniversario del Tratado de Roma.

- Mónaco 2015. En 2015 se acuñó una moneda que conmemoraba el 800 aniversario de la construcción del Primer Castillo en la Roca. Su tirada es limitada y su valor se ha disparado.

- Monedas que no están en circulación. Existen algunas monedas conmemorativas muy especiales, como las de Grace Kelly en Mónaco (2007) y San Marino o del Vaticano (se fabricaron en 2005 con motiv ode la Jornada de la Juvetud de Colonia), que no están en circulación y que se han revalorizado de una forma muy notable. Aunque no se pusieron en circulación, sí se vendieron estuches para coleccionistas, muy valorados por los expertos en numismática.