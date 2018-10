Más de la mitad del sector industrial suspende la política del Consell La percepción mejora respecto a 2017, pero la valoración negativa no baja del 50% ELISABETH RODRÍGUEZ Martes, 30 octubre 2018, 21:34

Más de la mitad del sector industrial suspende la política del Consell en esta materia, según el segundo barómetro industrial del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI). En concreto, el 51,4% valora de manera negativa las iniciativas de la Conselleria de Economía por fomentar esta actividad, entre las que destaca el denominado mapa industrial, cuyo objetivo es mejorar las áreas empresariales de la Comunitat, así como la reciente campaña de seguridad industrial

Sin embargo, pese a que la mayoría ha manifestado su insatisfacción al respecto, lo cierto es que al percepción del sector mejora en comparación a 2017, cuando el 73% suspendió las medidas de la administración valenciana en este campo. De este modo, el porcentaje de los ingenieros técnicos industriales valencianos que opinan que las medidas adoptadas se encuentran en un nivel al menos aceptable crece desde el 27% hasta el 49,6%.

Además, un 79% de los encuestados considera que la Generalitat no lleva a cabo las actuaciones necesarias para impulsar la economía de su región, el mismo porcentaje que en 2017; el 9,96% opina que sí se llevan a cabo, y un 11% no sabe o no contesta.

Por lo que respecta a la situación laboral, el 94,2% de los ingenieros define su situación laboral actual entre buena y muy buena, frente al 88% del año pasado, «un dato que destaca la tendencia a la mejora del colectivo», según el COGITI. Asimismo, el 94,74% opina que la situación económica de su empresa es positiva, y apenas el 5,26% ha escogido la opción «bastante mala».

En relación a las previsiones de contratación de personal para 2018, el 24,5% opina que la previsión de contratación de personal de su empresa es «muy mala» y, aunque el porcentaje se mantiene como mayoritario, es inferior al 43,5% que opinaba del mismo modo el año pasado.

Los resultados también han mostrado que un 65% de los encuestados no cree que sea posible una España cien por cien renovable en 2050, frente a un 35% que cree que sí. Sin embargo, la unanimidad es «casi total» cuando se les pregunta si es necesaria la transición energética hacia las renovables, ya que así lo afirma el 95% de los ingenieros.

Menos de la mitad, el 45%, tampoco cree que con los nuevos títulos de grado en Ingeniería de la rama industrial surgidos del Plan Bolonia y su integración en las empresas y la sociedad se esté más cerca de la integración en un único nivel profesional de ingeniería.

Falta de preparación ante la industria 4.0

Otro de los resultados del barómetro es que los ingenieros de la rama industrial de la Comunitat consideran que la implantación de la industria 4.0 en sus empresas es aún una «asignatura pendiente» para el sector, pero sí han mostrado una mejora de la percepción económica con respecto al año anterior. Según informa el COGITI, entre los encuestados que trabajan por cuenta propia, solo el 13% tiene previsto implantar alguna actuación relacionada con el modelo de Industria 4.0, mientras que el 56,6% no lo tiene previsto y el 30,23% no sabe o no contesta. Entre los que trabajan por cuenta ajena, el porcentaje de quienes esperan actuaciones en Industria 4.0 en su empresa se duplica y alcanza el 26,3%, frente al 37,4% que afirma que su empresa no avanzará en la Industria 4.0 y el 30,2% que no sabe o no contesta.

Para la decana del COGITI Valencia, Angélica Gómez, «la industria 4.0 representa una nueva revolución, una nueva transformación digital disruptiva que requerirá la adaptación de los empresarios y los trabajadores. Es un reto que tenemos que abordar desde los colectivos profesionales y las organizaciones empresariales. Estaremos mejor preparados si somos conscientes de la importancia que tiene la competitividad». Por su parte, la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores y Comercio de la Generalitat, Blanca Marín, ha incidido en que la transformación digital «es imprescindible en todos los ámbitos. No es una opción, sino una necesidad, y las que no se adapten van a perder competitividad».

Sobre los réditos del trabajo conjunto entre la administración y el sector, la secretaria autonómica ha aportado datos interesantes. Ha destacado que el peso de la industria en el PIB de la Comunitat Valenciana «ya ha alcanzado el 20 por ciento del PIB, un objetivo que la UE había marcado para 2020. Nosotros ya hemos llegado y no vamos a parar, porque la industria ha contribuido a la recuperación y ha facilitado un crecimiento vigoroso, creando no solo nueva actividad económica, sino también empleo». Y ha recordado un dato contundente: «En 2017, de cada dos empleos industriales creado en España, uno de ellos era valenciano».

Esta circunstancia se traduce, según Marín, en una «dinamización del sector» que ha contribuido de manera decisiva a ampliar la exportaciones de la Comunitat. «Estamos en cifras récord, cerramos año pasado con casi 30.000 millones de euros. La percepción de mejora es relativamente moderada en el barómetro, pero creo que los datos nos están aportando información sobre la evolución de la industria en 2017 y principios de 2018», ha asegurado. Del mismo modo, la secretaria ha aprovechado para recordar algunas de las políticas puestas en marcha para reindustrializar la Comunitat, tales como la «recuperación de una línea de ayudas para modernizar equipamientos industriales, política activa de mejora de infraestructuras judiciales o una Ley de Polígonos Industriales pionera en España».