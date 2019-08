Casi la mitad de los parados mayores de 55 lleva sin empleo más de cuatro años El 80% de los responsables de Recursos Humanos valencianos no ha seleccionado a ningún empleado 'senior' L. P. C. Lunes, 19 agosto 2019, 00:06

valencia. El 43% de los desempleados mayores de 55 años lleva más de cuatro años en paro y el 58% cree que no volverá a trabajar nunca. Así lo muestra el informe de Fundación Adecco 'Tu edad es un tesoro: Mayores de 55 años en el mundo laboral», para el que empleó datos de encuestas a 600 desempleados 'seniors'.

Según Adecco, los prejuicios a los que se enfrentan tienen un impacto directo en su autoestima. Así, el 90% opina que su edad le perjudica en la búsqueda de empleo y admite sentir inseguridad cuando acude a las entrevistas de trabajo.

Además, según el estudio , en el último año ocho de cada diez responsables de Recursos Humanos valencianos no seleccionaron a ningún trabajador que superase dicha franja de edad.

Según la encuesta hecha a 160 profesionales, el 42% admite que la edad le genera dudas para el desempeño del puesto. Por otra parte, un 50% destaca que no ha contratado a ningún senior porque no ha tenido oportunidad de hacerlo, al no haber recibido candidaturas de este grupo de edad, y un 8% alega otros motivos.

En este sentido, los desempleados mayores de 55 años constituyen uno de los segmentos más vulnerables de nuestro mercado laboral y las cifras así lo avalan. Según el informe, son los que han decrecido en menor proporción durante el último año en la Comunitat Valenciana frente a la caída generalizada de parados.

Así, mientras en la región el desempleo caía un 16,1%, ellos han descendido un 3,1%. Hoy, ya representan el 17,5% del total, frente al 6,6% que suponían hace una década en la Comunitat.