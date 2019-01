La ministra de Hacienda: «Habrá elecciones en 2019 si no hay Presupuestos» Montero asegura que la Comisión Europea está de acuerdo con las cuentas públicas y los nuevos impuestos EDURNE MARTÍNEZ Madrid Martes, 29 enero 2019, 10:46

La tramitación de los Presupuestos de 2019 sigue en el Congreso. El Gobierno sigue intentando recabar apoyos para que las cuentas públicas vean la luz cuanto antes. Eso sí, la ministra de Hacienda ha mostrado este martes que estas negociaciones tienen un fin y que si no llegan a buen término, habrá que convocar elecciones. María Jesús Montero está «segura» de que se podrán aprobar los Presupuestos, pero en declaraciones a TVE no ha descartado la convocatoria de elecciones si no es así.

«Estos Presupuestos son los que necesitan los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida», ha explicado Montero. Frente a las críticas que hablan de que las cuentas son simplemente una forma de empezar la campaña electoral, la ministra ha asegurado que las cuentas se han hecho «pensando en su ejecución». Fuentes de Hacienda recuerdan a este diario que la tramitación de los Presupuestos es de unos tres meses y que al ser una norma prioritaria y no se puede bloquear su tramitación.

Por parte de la valoración europea, Montero ha confirmado que Hacienda ya ha recibido la carta de la Comisión Europea con la valoración de sus Presupuestos y ha adelantado que el organismo está de acuerdo con las cuentas y los nuevos impuestos como la 'tasa Google' o el de transacciones financieras, que ya están en fase de tramitación para su entrada en vigor, si todo va bien, en unos tres meses.