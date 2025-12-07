Un millón para iluminar la Navidad valenciana

Valencia brilla para recibir la Navidad. Pocas cosas animan a gastar y a comprar regalos que una buena iluminación callejera. Bueno, quizá la nómina, claro. ... Pero el Ayuntamiento de Valencia ha echado toda la carne en el asador para intentar apoyar al comercio local. Las masivas afluencias al centro parecen confirmar el éxito del modelo, que ha supuesto una inversión de un millón de euros. Por segundo año consecutivo, el Consistorio ilumina el centro e instala árboles de Navidad en los barrios de la ciudad.

El espacio central de la decoración navideña es la plaza del Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera. Esta localización privilegiada cuenta desde finales de noviembre con un árbol de Navidad de grandes dimensiones, este año un poco más alto (5 metros más) que el año pasado, y que alcanza los 25 metros de altura. La decoración es nueva. El Consistorio ha iluminado con guirnaldas tipo copa los árboles de la plaza. La fuente también tiene tonos dorados y es el punto de partida de un 'camino' de estrellas tipo manta, que marcan un recorrido luminoso en altura hacia las calles de María Cristina y de Sant Vicent.

Además del árbol de la plaza del Ayuntamiento, se han encendido otros 26 árboles repartidos por toda la ciudad en los distintos distritos y juntas municipales; y otros 18 árboles en las distintas pedanías de la ciudad, todos ellos de, aproximadamente, 6 metros de altura. En total son 45 árboles los que están por toda la ciudad, incluidas las pedanías afectadas por la dana de La Torre, Horno de Alcedo y Castellar-Oliveral. Además de los árboles, las calles de la ciudad están adornadas por más de 300 arcos y banderolas. En la calle Colón el diseño es nuevo. Además, se han ampliado los arcos de portada instalados el pasado año en Reino de Valencia, dado que en 2025 van de Peris y Valero hasta el río. Fue una de las ubicaciones más fotografiadas del pasado ejercicio. También se han colocado esos arcos en la calle Castellón en un intento de revitalizarla tras los años que ha estado cortada al tráfico por las obras del cañón peatonal entre las estaciones de metro de Xàtiva y Alacant.

La calle de la Paz cuenta con 60 arcos tipo lágrima como el año pasado, pero este año con la novedad de que son de tipo glitter, un material que también brilla y se ilumina durante el día. Y en las avenidas del Cid y de Catalunya, en las grandes vías de acceso a la ciudad y en la avenida J. J. Dómine se han instalado cuatro kilómetros de guirnalda de luz suspendida en forma de zigzag, así como en las principales zonas comerciales, como la calle Don Juan de Austria y el paseo de Ruzafa o en las calles próximas al Mercado Central y la plaza de San Agustín.

La decoración navideña cuenta con otros elementos destacables como el cometa gigante que se ubicará junto a las torres de Serranos; un reno luminoso 3D en la rotonda de la avenida de la Plata próxima a la Ciudad de las Artes y las Ciencias; la esfera transitable en la plaza de Segrelles; o la campana también transitable en la plaza del Patriarca. Asimismo, el belén luminoso que el año pasado estaba en la plaza de San Agustín, se ha habilitado este año en la portada del antiguo hospital de la calle del Hospital.

Más de 60 farolas de la plaza de la Reina tienen adornos luminosos tridimensionales; así como 55 farolas monumentales de las grandes vías y de los puentes de Aragón, de Campanar y de las Glorias Valencianas. Y, junto a todo ello, se contempla la iluminación y decoración de los mercados municipales de la ciudad y del Mercado de Colón.

El Consistorio complementa esta ornamentación con un piromusical que se hace todas las tardes de los fines de semana a las 18.30 horas y que atrae a miles de personas a la plaza del Ayuntamiento en un intento de motivar el consumo y la felicidad en estas fechas navideñas.