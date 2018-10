El Ibex-35 rebota un 1% y recupera los 8.800 puntos EFE El índice más rentable del día fue el Ftse Mib de Milán, aunque también subieron el Ftse 100 británico y el Dax alemán CRISTINA VALLEJO Madrid Lunes, 29 octubre 2018, 19:39

El viernes pasado el Ibex-35 cerraba su quinta semana consecutiva de pérdidas, periodo en el que el índice había cedido casi 900 puntos, al pasar de los casi 9.600 a los 8.700 puntos. En la jornada de este lunes, el indicador doméstico, junto a los del resto de Europa, ha rebotado. Al cierre se anotó un 1,04%, para dar un último cambio en los 8.821,2 puntos.

El índice más rentable del día fue el Ftse Mib de Milán, que se apuntó un 1,91%. El Ftse 100 británico y el Dax alemán ganaron un 1,25% y un 1,20%, respectivamente. Algo peor se comportó el PSI-20 de Lisboa, que avanzó un 0,56%, mientras que el Cac 40 francés se apuntó un 0,44%.

Al índice alemán, aparentemente, no le frenó la noticia de que la canciller Angela Merkel no vaya a presentarse a la reelección como líder de su partido ni como canciller. De acuerdo con los analistas de ING: «El anuncio de Merkel sigue siendo un riesgo menor para el Gobierno alemán que las derrotas sufridas por el SPD en las últimas elecciones. La CDU no tiene interés en que Merkel dimita como canciller o en que se celebren elecciones anticipadas antes de que su sucesor se haya construido su perfil. El SPD, sin embargo, continúa en una crisis existencial que podría llevarle a abandonar la coalición de Gobierno el año que viene«.

De todas maneras, pese a estos en general buenos resultados, hemos visto a los indicadores del Viejo Continente perder algo de fuerza tras la apertura de la Bolsa de Nueva York. Ello porque Wall Street, al cierre de la sesión europea, mostraba bastante poca fuerza: el Dow Jones avanzaba un 0,25%, mientras que el S&P 500 se anotaba un 0,5%, y el Nasdaq estaba en negativo, con un recorte del 0,40%. Esto último, ¿debido a que el Reino Unido planea establecer un impuesto sobre los servicios digitales?

También fue noticia cómo se dio la vuelta el Bovespa: arrancó la sesión con una subida del 3%, recogiendo la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro, cuya agenda económica es del agrado de los inversores, pero, al cierre de la jornada europea, retrocedía más de un 1%. También el real brasileño perdía posiciones: retrocedía un 1% contra el euro al cierre de la sesión europea. De todas formas, los comentarios de las firmas de análisis han valorado bastante bien la victoria del líder de extrema derecha: «Los activos de riesgo brasileños, como las acciones, han disfrutado de un fuerte repunte en los últimos dos meses, ya que el mercado se ha sentido claramente más cómodo con una victoria de Bolsonaro que con las perspectivas de la vuelta al poder del PT, algo comprensible dados los acontecimientos que llevaron a la destitución de la presidenta Dilma Roussef, la excesiva relajación fiscal y el gran escándalo de corrupción de Lava Jato«, comentaba esta mañana Paul Greer, gestor de fondos de mercados emergentes de Fidelity.

Kim Catechis, responsable de mercados emergentes de Martin Currie (filial de Legg Mason), añadía: «Parece que los inversores creen que Bolsonaro (que dejará la política económica en manos de su ministro de Economía, Paulo Guedes) emprenderá medidas favorables para los mercados, como una reforma de la seguridad social y una reactivación de los planes de privatización. En consecuencia, cabría esperar una drástica recuperación de los activos brasileños (renta variable, renta fija y divisas)«.

Quizás la reacción de hoy en los activos brasileños responde a una recogida de beneficios de corto plazo por parte de aquellos que habían jugado estrictamente la victoria de Bolsonaro. Aunque hay expertos que advierten de que al nuevo Gobierno no le será fácil sacar adelante las medidas que propone.

Grifols se dispara

En el selectivo español, destacó Grifols, que se disparaba un 8,81% tras presentar una terapia contra el Alzheimer. A continuación se colocaba ArcelorMittal, con una subida del 4,09%. Después, ACS, con una revalorización del 3,53%. Cie Automotive, Mediaset, el Santander, Telefónica (el banco y la operadora con importantes negocios en Brasil) y Siemens Gamesa avanzaban más de dos puntos porcentuales.

Entre los mejores, varias entidades financieras, como Bankinter, que sumó un 1,92%, mientras que el Sabadell se apuntó un 1,66%. BBVA, por su parte, ganó un 0,88%. De los 'blue chips', avances también para Inditex y Repsol, que avanzaron un 0,85% y un 0,66%, respectivamente.

En negativo, Bankia fue el valor más castigado, al retroceder un 2,86%. Acerinox, Amadeus, Red Eléctrica, Ferrovial y Colonial bajaron más de un punto porcentual. Merlin Properties, Aena, Acciona e Iberdrola completaron la lista de valores en rojo.

Deuda segura

La menor aversión al riesgo entre los inversores fue patente en el mercado en la sesión de hoy. Ello se medía, no sólo en las subidas bursátiles en Europa, sino también en el comportamiento del mercado de deuda. Así, subía la rentabilidad del bono americano a diez años desde el 3,07% hasta el 3,10%; mientras que su comparable alemán avanzaba desde el 0,35% hasta el 0,37%.

Mientras tanto, bajaba el rendimiento de los títulos de la periferia europea. El interés del bono italiano a diez años retrocedía desde el 3,43% hasta el 3,33%; y el de su comparable español bajaba del 1,56% hasta el 1,54%.

Con la evolución del bono alemán y de los de la periferia europea, las primas de riesgo se estrechaban: la de Italia, desde los 308 hasta los 295 puntos básicos; la de España, desde los 120 hasta los 115 puntos básicos. El dinero salía de los títulos de deuda más seguros y también del oro: el precio de la onza retrocedía un 0,30%, hasta los 1.230 dólares.

En el mercado de divisas, el tipo de cambio entre el euro y el dólar se situaba levemente por debajo del nivel de 1,14 unidades.