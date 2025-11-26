Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
Sede de la CNMV. EP

Cuando el amor es un fraude: la CNMV advierte de las estafas afectivas

El supervisor se suma a una iniciativa para prevenir este tipo de trampas que han proliferado con el uso de redes sociales por parte de los inversores

C. A.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

Perfiles falsos en redes sociales, mentiras en torno a una mala situación de salud o relaciones que pasan del aprecio a las cuestiones financieras en ... muy poco tiempo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entra de lleno en una campaña mundial con la que la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) pretende alertar a los ciudadanos sobre las estafas de inversión amorosas o afectivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  2. 2 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  3. 3 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  6. 6 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  7. 7 Aemet cambia su previsión, anuncia heladas y activa un doble aviso amarillo este miércoles en la Comunitat
  8. 8 Indemnizan con 100.000 euros a las hijas de una mujer que murió por un error médico
  9. 9

    Ribó, a la tercera va la vencida: declarará el día de Nochebuena
  10. 10 Muere a los 22 años la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en plena calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuando el amor es un fraude: la CNMV advierte de las estafas afectivas

Cuando el amor es un fraude: la CNMV advierte de las estafas afectivas