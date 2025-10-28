Mercadona estrena nuevo servicio este año en 39 supermercados de Valencia ciudad La cadena valenciana liderada por Juan Roig continúa mejorando sus instalaciones con una nueva funcionalidad para un sector concreto de sus 'jefes'

D. Merino Martes, 28 de octubre 2025, 01:25

Mercadona continúa su particular proceso de mejora y ampliación de su red de supermercados de la geografía nacional e internacional. La cadena de alimentación liderada por Juan Roig suma y sigue en su afán por alcanzar la excelencia después de cerrar un 2024 histórico en el que se superaron las cifras de facturación y beneficios de años anterior. No obstante, lejos de caer en la autocomplacencia, la compañía valenciana mantiene la idea de facilitar la experiencia de sus 'jefes', denominación de la empresa a sus clientes.

De ahí que a lo largo de este año se hayan ido sucediendo las novedades en los supermercados de Mercadona. Precisamente la empresa implementó un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de los productos en los primeros meses de 2025. Además, se confirmó de forma definitiva el nuevo sistema de pescaderías y un parking alternativo en la entrada de sus supermercados. A todo esto hay que sumarle también la reforma habitual de todos los meses como es la apertura de la sección 'Listo para comer' en los supermercados que todavía no pueden disfrutar de ella. Una mejora que la cadena valenciana anuncia de forma mensual en su propia página web.

Lejos de terminar aquí las primicias de la compañía, este 2025 llegó otra novedad para los más cafeteros. Se trata de un nuevo servicio para sus clientes con una nueva máquina expendedora de café recién molido en algunos de sus establecimientos. Una modalidad que comenzó como fase experimental allá por febrero en el que Mercadona implantó este producto en tan solo 50 supermercados de la provincia de Valencia.

Ante la buena acogida, la compañía ha estrenado este espacio en más de un centenar de supermercados de toda España, tal y como ha indicado en su página web. Tan solo en Valencia ciudad 39 supermercados han dando la bienvenida a este servicio. Concretamente, Mercadona ofrece esta sección en sus supermercados de Avenida Blasco Ibáñez, 81; c/ Senyera, 24; c/ Jesús, 79; c/ Artes Gráficas, 10; c/ Císcar, 33; c/ San Vicente Mártir, 79; c/ María de Molina, 7; c/ Málaga, 22; Avenida Cardenal Benlloch, 91; c/ Menéndez Pelayo, 35; c/ Quart, 120; c/ Humanista Mariner, 8; c/ Sueca, 56; carrera Malilla; c/ José María Haro, 6; c/ Emilio Baró, 68; c/ Primero de Mayo, 31; Carrera Fuente San Luis, 81;

A esto hay que sumarle la apertura en otras tiendas como en la c/ Jerónimo Monsoriu, 60; c/ de la Democràcia, 49; c/ Doctor Nicasio Benlloch, 72; c/ Menorca, 19 (c.c. Aqua); Avenida Ecuador, 32; c/ Campos Crespo, 28; c/ Roger de Lauria, 19; c/ Pintor Maella, 3; c/ Chiva, 14; c/ Manuela Candela, 16; cº de Moncada, 85; Avenida Valle de la Ballestera, 58; Avenida Tres Cruces, 15; c/ Profesor Beltrán Baguena; c/ Vicente Brull, 81; c/ Emilio Baró, 23; c/ Río Escalona, 25; c/ Oltá, 64; c/ Sagunto, 160; c/ Godelleta; y en la c/ Palleter, 1.

Puedes consultar las aperturas de Mercadona de este servicio de café en toda España en el siguiente documento:

Cabe recordar que en este espacio, Mercadona ofrece varias opciones, desde café solo hasta un cortado, pasando por un capuchino o con leche. Todo ello situado en una de las entradas principales de la tienda, donde se puede pagar de manera rápida y sencilla directamente en el mismo punto.