Mercadona estrena nueva sección esta semana en tres supermercados de España La cadena liderada por Juan Roig continúa con su particular ampliación de la red nacional de tiendas

D. Merino Martes, 4 de noviembre 2025, 01:10

Mercadona anuncia una semana más novedades en su red nacional e internacional de supermercados. La cadena liderada por Juan Roig suma y sigue en su afán por mejorar la experiencia de los 'jefes', denominación de la propia compañía a sus clientes, con el objetivo de alcanzar la excelencia. No en balde, la empresa valenciana firmó un 2024 histórico con récord en beneficio y facturación. Pero lejos de acomodarse, continúa implementando una serie de novedades en sus tiendas.

Precisamente, en los primeros meses de 2025 introdujo un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de los productos. Además, confirmó un sistema alternativo de pescaderías y un nuevo parking en la entrada de sus supermercados. Otra de las novedades llega para los más cafeteros, con una máquina de café para llevar.

A todo esto hay que sumarle una reforma ya habitual como la apertura de la sección 'Listo para comer' en los supermercados que todavía no pueden disfrutar de ella. Una mejora que la cadena valenciana anuncia de forma mensual en su propia página web y que pretende abarcar las más de 1.110 tiendas entre España y Portugal.

Precisamente el inicio del mes de noviembre llega con inauguración en hasta tres supermercados diferentes. Para este lunes, 3 de noviembre, Mercadona abre sección en Madrid (Madrid) en la calle Antonio López, 117; en Barcelona (Barcelona) –en la calle Consell de Cent, 366; y en Los Barrios (Cádiz) en la Avenida del Tercer Centenario, 18.

Además, está prevista la apertura del 'Listo para comer' en más de una veintena de supermercados durante este mes, tres de ellos en la Comunitat Valenciana. Concretamente, el 10 de noviembre en Borriana (Castellón) en la calle Camí d'Onda, 20; en Petrer (Alicante) en la calle los Pinos; y el 17 de noviembre en Catarroja (Valencia) en el centro Real, 99.

Cabe recordar que en la sección de 'Listo para comer' se pueden encontrar una gran variedad de platos preparados de la manera más tradicional y que, con un simple toque de calor, están listos para consumir al momento. Además, para los que lo deseen, también suele estar disponible una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para poder disfrutarla.