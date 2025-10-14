Mercadona estrena nueva sección esta semana en un supermercado de España La cadena de alimentación liderada por Juan Roig continúa con su particular renovación de los establecimientos

D. Merino Martes, 14 de octubre 2025, 01:42 Comenta Compartir

Mercadona continúa su particular remodelación de su red de supermercados de la geografía nacional e internacional. Tras cosechar un 2024 lleno de éxitos, en el que alcanzó una cifra récord de facturación y beneficios, la empresa liderada por Juan Roig busca mantener la excelencia y esta pasa por mejorar la experiencia de los 'jefes', denominación que otorga la compañía a sus clientes.

De ahí que a lo largo de este 2025 la cadena de alimentación valenciana haya implementado una serie de novedades en sus establecimientos. Precisamente a principio de año, Mercadona confirmó un nuevo sistema de pescaderías, implementó un código QR que permite mejorar la trazabilidad de algunos productos e introdujo un novedoso parking en la entrada de sus supermercados. Además, instaló un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

A todos estos cambios hay que sumarle uno habitual de cada semana como es la inauguración, en aquellos supermercados que todavía no disponen del mismo, de la sección de 'Listo para comer'. Una reforma que anuncia Mercadona de forma mensual. Cabe recordar que actualmente la cadena de alimentación cuenta con más de 1.110 tienda entre España y Portugal.

Precisamente esta misma semana le ha llegado el turno a un supermercado de España. Y es que a partir de este lunes 13 de octubre Mercadona abre nueva sección en su establecimiento de La Ràpita (Tarragona) ubicado en la Avenida Catalunya, 76. No será la única apertura de este mes, en el que hay previstas hasta diez reformas en municipios de toda España desde Asturias hasta Cataluña pasando por Baleares.

Cabe recordar que en la sección de 'Listo para comer' se pueden encontrar una gran variedad de platos preparados de la manera más tradicional y que, con un simple toque de calor, están listos para consumir al momento. Además, para los que lo deseen, también suele estar disponible una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para poder disfrutarla.