Urgente La Primitiva de este lunes entrega 93.654,70 euros a un acertante en un municipio valenciano de 25.000 habitantes
Una tienda de Mercadona. Sara Santos

Mercadona estrena nueva sección este martes en cuatro supermercados de España

La cadena de Juan Roig realiza nuevas aperturas de 'Listo para comer'

J.Zarco

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07

Mercadona no se detiene y finaliza el 2025 sin dejar de crecer y tratando de ofrecer la mejor experiencia posible a sus clientes. Por ello, ha anunciado la apertura de la sección 'Listo para comer' en hasta 19 tiendas de España durante el mes de diciembre, sumándose a las más de 1.100 con las que cuenta entre España y Portugal.

Para este martes 9 de diciembre se estrenará la sección en cuatro supermercados. Concretamente, será en Estepona (Málaga, Avda. Andalucía, 144), Almonte (Huelva, C/ Triana, 3), Barcelona (C/ de les Torres) y Palafrugell (Girona, Avda. Espanya, 236).

Y el próximo lunes 15 será el turno para seis localidades. Vélez (Málaga, C/ Jacaranda), Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife, C/ Yoyo Santana, 1), Gijón (Asturias, Avda. Galicia, 55), Montcada i Reixac (Barcelona, C/ Magnolies), Parres (Asturias, Ctra. de Castañera) y Sant Fost de Campsentelles (Barcelona, C/ de la Granja de Can Coromines). El martes 16, la última del mes en Bargas (Toledo, C/ del Agua, S).

Mercadona también permite realizar encargos de los platos de 'Listo para Comer' para las comidas y cenas de Navidad, ofreciendo opciones como un cuarto de cochinillo, paletilla de cordero lechal, muslo de pollo relleno, ensaladilla de marisco o canapés.

Horarios especiales

Respecto a los horarios de apertura de sus tiendas en fechas navideñas, la cadena de Juan Roig cerrará el día 25 y el 1 de enero y abrirá en horario reducido hasta las 19:00 horas en Nochebuena (24 de diciembre) y Nochevieja (31 de diciembre).

