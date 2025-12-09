Mercadona estrena nueva sección este martes en cuatro supermercados de España La cadena de Juan Roig realiza nuevas aperturas de 'Listo para comer'

J.Zarco Valencia Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07

Mercadona no se detiene y finaliza el 2025 sin dejar de crecer y tratando de ofrecer la mejor experiencia posible a sus clientes. Por ello, ha anunciado la apertura de la sección 'Listo para comer' en hasta 19 tiendas de España durante el mes de diciembre, sumándose a las más de 1.100 con las que cuenta entre España y Portugal.

Para este martes 9 de diciembre se estrenará la sección en cuatro supermercados. Concretamente, será en Estepona (Málaga, Avda. Andalucía, 144), Almonte (Huelva, C/ Triana, 3), Barcelona (C/ de les Torres) y Palafrugell (Girona, Avda. Espanya, 236).

Y el próximo lunes 15 será el turno para seis localidades. Vélez (Málaga, C/ Jacaranda), Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife, C/ Yoyo Santana, 1), Gijón (Asturias, Avda. Galicia, 55), Montcada i Reixac (Barcelona, C/ Magnolies), Parres (Asturias, Ctra. de Castañera) y Sant Fost de Campsentelles (Barcelona, C/ de la Granja de Can Coromines). El martes 16, la última del mes en Bargas (Toledo, C/ del Agua, S).

Mercadona también permite realizar encargos de los platos de 'Listo para Comer' para las comidas y cenas de Navidad, ofreciendo opciones como un cuarto de cochinillo, paletilla de cordero lechal, muslo de pollo relleno, ensaladilla de marisco o canapés.

Horarios especiales

Respecto a los horarios de apertura de sus tiendas en fechas navideñas, la cadena de Juan Roig cerrará el día 25 y el 1 de enero y abrirá en horario reducido hasta las 19:00 horas en Nochebuena (24 de diciembre) y Nochevieja (31 de diciembre).