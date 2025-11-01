Mercadona confirma hoy sábado 1 de noviembre un cambio en el horario de sus supermercados y el cierre excepcional de algunos La cadena liderada por Juan Roig abre de manera parcial sus establecimientos con motivo de Todos los Santos y cierra en 9 provincias de España

D. Merino Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:44

Mercadona volverá a firmar este 2025 un año histórico si nada se tuerce en los meses venideros. La cadena valenciana liderada por Juan Roig terminó el 2024 por todo lo alto con récord de facturación y beneficios. Una situación que no es casualidad sino más bien causalidad de la búsqueda incesante de la empresa de la excelencia.

No en balde, Mercadona continúa mejorando la experiencia de los 'jefes', denominación de la compañía a sus clientes, a través de nuevas incorporaciones y novedades en sus establecimientos. De ahí que desde principios de año se haya confirmado un nuevo sistema de pescadería, implementado un código QR que permite seguir la trazabilidad de los productos o una nueva sección con café para llevar o disfrutar en el propio local.

Lo que no cambia dentro de la cadena de supermercados es la política de respetar festivos y domingos para dar descanso a sus trabajadores. Todo ello con algunas excepciones a lo largo del calendario laboral, como es el caso de las zonas de afluencia turística durante el verano, y también la festividad de este sábado, 1 de noviembre, en algunas tiendas de la geografía nacional.

Y es que Mercadona abrirá con un horario especial dsus supermercados con motivo de Todos los Santos, hasta el mediodía. Concretamente sus supermercados permanecerán abiertos de 9.00 a 15.00 horas en toda España menos nueve provincias. Se trata de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Huesca. En todos estos lugares las tiendas permanecerán cerradas a lo largo de todo el día.

Mercadona tiene previsto recuperar su horario habitual a partir del próximo lunes, 3 de noviembre, de 9.00 a 21.30 horas de lunes a sábado. En cualquier caso, la información más específica de cada una de las 1.604 tiendas de la empresa se puede encontrar en el buscador de su página web.