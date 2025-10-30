Mercadona abre este festivo del sábado 1 de noviembre sus supermercados con horario especial y cierra en 9 provincias de España La cadena liderada por Juan Roig cumple con su política de cierre en festividades y domingos salvo excepciones en períodos concretos

Mercadona enfila los últimos meses del año enfocada en mejorar la experiencia de sus 'jefes', denominación que la propia compañía otorga a los clientes. No en balde, la cadena de alimentación liderada por Juan Roig firmó un 2024 histórico con récord de facturación y beneficios. Unas cifras que no son fruto de la casualidad sino más bien de la causalidad.

Y es que el hecho de estar presente en dos países como España y Portugal y tener unas directrices claras, han permitido a la empresa valenciana aumentar su cuota de mercado en los últimos años. Pero lejos de acomodarse, la cadena de alimentación continúa apostando por la innovación. De ahí que a lo largo de este 2025 las mejoras se hayan ido sucediendo con un nuevo parking en la entrada de sus supermercados, un novedoso código QR que permite seguir la trazabilidad de los productos o un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Entre tanta novedad hay cosas que no cambian, como la política de la empresa de respetar festivos y domingos para dar descanso a sus trabajadores, salvo contadas excepciones, como es el caso de las zonas de gran afluencia turística durante el verano o, precisamente, lo que sucede el próximo sábado, 1 de noviembre, en que Mercadona subirá la persiana con motivo del Día de Todos los Santos, aunque lo hará de manera parcial.

Los supermercados de Mercadona de casi toda España tendrán este sábado un horario especial de apertura de 9.00 a 15.00 horas. De forma que los establecimientos cerrarán de forma excepcional a lo largo de la tarde, enlazándolo con el domingo, tal y como ha indicado la compañía a través de su página web y mediante cartelas en las cajas de sus tiendas.

No obstante, hay autonomías que respetarán la festividad de forma completa. Tan solo tres comunidades autonómas y una cuarta de forma parcial. De esta forma, Mercadona cerrará todos sus supermercados en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Huesca.

No obstante, a partir del lunes 3 la cadena dirigida por Juan Roig abrirá en su horario habitual de 9.00 a 21.30 horas de lunes a sábado. En cualquier caso, la información más específica de cada una de las 1.604 tiendas de la empresa se puede encontrar en el buscador de su página web.