Mercadona abre este domingo 17 de agosto sus supermercados con horario especial de verano La cadena valenciana no cerrará sus tiendas en las zonas de mayor afluencia turística

J.Zarco Valencia Domingo, 17 de agosto 2025, 09:50 Comenta Compartir

Mercadona trabaja día a día para mejorar sus servicios y durante el verano también hace un esfuerzo para abrir sus supermercados en días donde es habitual que estén cerrados. Es lo que ocurrió por ejemplo con este viernes 15 de agosto, donde no cerró sus puertas pese a tratarse de un día festivo.

Salvo excepciones, Mercadona suele cerrar los domingos y festivos, pero durante este verano está abriendo con un horario especial en municipios costeros y de mayor afluencia turística. Así pues, en zonas como Cullera, Benidorm, Calpe, Canet d'en Berenguer, Oropesa o Peñíscola se facilitará las compras.

Eso sí, el horario es de 9:00 a 15:00 horas, por los que aquellos que necesiten acudir urgentemente podrán hacerlo por la mañana. Es posible consultar en la web de la empresa cuáles de sus 1.062 supermercados por España están disponibles y en qué horarios.

Estas son las localidades de la Comunitat Valenciana donde abre este domingo 17 de agosto:

Alicante

· Alicante (Avenida de las Naciones)

· Altea (C/ Sindic de Greuges)

· Benidorm

· Calpe

· Denia (Avenida Miguel Hernández / Paseo del Saladar)

· El Campello (Avenida Germanías)

· El Poble Nou de Benitatxell

· Finestrat

· Guardamar del Segura

· L'Alfàs del Pi

· Villajoyosa (C/Pati Fosc)

· Orihuela (Ctra. Dehesa Campoamor / C/ Turmalina)

· Pilar de la Horadada

· San Fulgencio

· Santa Pola

· Torrevieja (Avenida de las Cortes Valencianas / Avenida Rosa Manzón Valero / C/ Antonio Machado / C/ Tritón)

· Jávea (Carretera Cabo La Nao (Todo el día) / Avenida Trenc d'Alba)

Valencia

· Canet d'En Berenguer

· Gandía (C/La Goleta)

· Cullera (C/Corbera)

Castellón

· Benicàssim (Avenida Jaume I)

· Oropesa

· Peñíscola

· Benicarló (Avenida Papa Luna)

· Moncofa

Temas

Comunidad Valenciana