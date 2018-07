El mayor aumento del techo de gasto de los últimos años para unos Presupuestos expansivos El Gobierno aprueba una subida del 4,4% en 2019 para lograr un crecimiento económico «justo» que dé alas a su agenda de «gasto social» EDURNE MARTÍNEZ MADRID. Sábado, 21 julio 2018, 00:21

La carrera en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 acaba de comenzar. El Gobierno anunció ayer el incremento del techo de gasto en un 4,4% hasta los 125.064 millones de euros en 2019, es decir, 5.230 millones más que este año. Su objetivo es que el crecimiento económico sea «expansivo» y «justo» con los que peor lo han pasado durante la crisis, afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Desde 2011, el techo de gasto ha tenido una andadura diversa pero fundamentalmente negativa, teniendo en cuenta que fueron años de crisis económica. Así, mientras en los Presupuestos de 2010-2011 bajaba un 7,7%; un 3,2% en 2015 o un 4,1% en el reciente 2017; en los Presupuestos de este año el Gobierno de Rajoy subió el techo de gasto un 1,3%. Pero la subida para 2019 ha triplicado esta cifra hasta el 4,4%. Parece un incremento muy importante, pero va en la línea de la previsión de crecimiento de la economía del país.

Además, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda explicó que el Gobierno ha aprobado los objetivos de déficit para el periodo 2019-2021 que se negoció con Bruselas la semana pasada, lo que supone un aumento del objetivo de déficit con un respiro de 6.000 millones de euros para un mayor gasto, sobre todo, para Comunidades Autónomas y Seguridad Social. Así, para 2019, el reparto queda en el 0,4% del PIB para la Administración central (una décima más que en la anterior senda), el 1,1% para la Seguridad Social (dos décimas más) y el 0,3% para las comunidades autónomas (dos décimas más).

Montero confía en la «sensatez» del PP para que el objetivo de déficit salga adelante en el Senado

Pero ahora toca lo más difícil: que las Cámaras aprueben esta nueva senda de estabilidad presupuestaria. Hay bastantes posibilidades de que no tenga el visto bueno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y aunque no hay una postura oficial al respecto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del jueves dejó entrever su postura. En la votación tras la reunión de la ministra de Hacienda con las comunidades para informarles de este nuevo objetivo las autonomías dirigidas por el PP votaron en contra.

La ministra lamentó esta postura que liga a una cuestión «ideológica» del PP y apeló a la «sensatez» del partido en un asunto «de vital importancia». Asumió que si no sale adelante las comunidades serían «las grandes perjudicadas» porque perderían, junto a la Seguridad Social, unos 5.000 millones de euros para el año que viene. De hecho, Montero recordó que si el Senado tumba el proyecto, «no hay plan B» y se volvería a la senda de estabilidad aprobada por el anterior Gobierno. «Sería difícil de imaginar que España se autoimponga unas restricciones económicas más rigurosas de lo que le está pidiendo Bruselas».

¿Y si no se aprueba?

Pero aún es difícil saber cuál será la postura del PP, que hoy elige su nueva dirección. La ministra lamentó que no haya habido posicionamiento de ninguno de los candidatos respecto a esta cuestión. Y aunque aseguró que se pondrán en contacto con los elegidos el mismo lunes, cree que no hay mucho que debatir porque «o se está a favor de darle un respiro a las comunidades o se está en contra».

Además, aunque el Gobierno dé por hecho que tiene el beneplácito de Bruselas, la autoridad europea -como es habitual en estas ocasiones- ha emplazado a octubre su decisión final en función de los Presupuestos Generales del Estado que elabore el equipo de Sánchez.

Montero recordó que lo que se vota en Congreso y Senado es la nueva senda de déficit y no el techo de gasto, del que solo se informa. Esto evitará un choque con Podemos, que reclamaba un aumento de 15.000 millones de euros. Lo que no les enfrentará con la formación morada será la propia senda de déficit ya que, en palabras de la ministra, «estarán de acuerdo porque supone menores recortes para la ciudadanía». Aunque no se vote, el techo de gasto se vería también afectado por el posible rechazo de las cámaras porque la Administración central tendría un menor margen de déficit, aunque solo haya dejado para sí una décima de ese margen de corrección al alza, lo que se traduce en 1.200 millones de euros de los más de 5.000 que tienen ahora de margen. Montero reiteró que, si no se aprueba la nueva senda del déficit, los grandes perjudicados serían las comunidades autónomas y la Seguridad Social porque sus respectivos márgenes no se podrían ampliar en dos décimas. Si tumban la nueva senda quedarían afectadas áreas «clave» como la sanidad y la educación, que dependen de las comunidades, según Montero.